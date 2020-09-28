Познер назвал «идиотством» критику российской вакцины от коронавируса на Западе
Журналист и телеведущий Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по российской вакцине от коронавируса «Спутник V». По его словам, критика стран Запада в адрес российской вакцины от коронавируса вызвана превалированием политики над разумом. Запись опубликована в личной колонке на сайте «Познер Online».
«Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия – бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так», — сказал Познер. По мнению журналиста, российские ученые, которые объявили о создании вакцины от коронавируса, не обманывают людей.
«У меня нет повода думать, что, объявляя о создании антивируса, наши ученые пошли на обман людей. Я не думаю, что, делая вакцину, такие люди как Собянин обманывают общественность», — отметил Познер.
Ранее посольство России в США в ответ на сообщение пресс-секретаря госдепа США Морган Ортагус призвало американские власти заниматься борьбой с коронавирусом вместо борьбы с российской вакциной.
Издание Cattivi Scienziati опубликовало открытое письмо итальянских медиков к разработчикам российской вакцины от коронавируса и редактору Lancet Ричарду Хортону, в котором выражены сомнения в опубликованных данных о вакцине, в частности медики указали, что в статье отсутствуют исходные данные, без которых сложно дать оценку исследования. Затем Lancet обратился к российским ученым и попросил их ответить на вопросы коллег. Затем помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что разработчики вакцины из центра Гамалеи направили изданию развернутые ответы на вопросы специалистов.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев.
Вторая вакцина от коронавируса, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована до 15 октября 2020 г. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.