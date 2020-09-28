Познер назвал «идиотством» критику российской вакцины от коронавируса на Западе

Издание Cattivi Scienziati опубликовало открытое письмо итальянских медиков к разработчикам российской вакцины от коронавируса и редактору Lancet Ричарду Хортону, в котором выражены сомнения в опубликованных данных о вакцине, в частности медики указали, что в статье отсутствуют исходные данные, без которых сложно дать оценку исследования. Затем Lancet обратился к российским ученым и попросил их ответить на вопросы коллег. Затем помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что разработчики вакцины из центра Гамалеи направили изданию развернутые ответы на вопросы специалистов.