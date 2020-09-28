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Познер назвал «идиотством» критику российской вакцины от коронавируса на Западе

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Журналист и телеведущий Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по российской вакцине от коронавируса «Спутник V». По его словам, критика стран Запада в адрес российской вакцины от коронавируса вызвана превалированием политики над разумом. Запись опубликована в личной колонке на сайте «Познер Online».

«Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия – бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так», — сказал Познер. По мнению журналиста, российские ученые, которые объявили о создании вакцины от коронавируса, не обманывают людей.

«У меня нет повода думать, что, объявляя о создании антивируса, наши ученые пошли на обман людей. Я не думаю, что, делая вакцину, такие люди как Собянин обманывают общественность», — отметил Познер.

Ранее посольство России в США в ответ на сообщение пресс-секретаря госдепа США Морган Ортагус призвало американские власти заниматься борьбой с коронавирусом вместо борьбы с российской вакциной.

Издание Cattivi Scienziati опубликовало открытое письмо итальянских медиков к разработчикам российской вакцины от коронавируса и редактору Lancet Ричарду Хортону, в котором выражены сомнения в опубликованных данных о вакцине, в частности медики указали, что в статье отсутствуют исходные данные, без которых сложно дать оценку исследования. Затем Lancet обратился к российским ученым и попросил их ответить на вопросы коллег. Затем помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что разработчики вакцины из центра Гамалеи направили изданию развернутые ответы на вопросы специалистов.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев.

Вторая вакцина от коронавируса, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована до 15 октября 2020 г. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.

Ранее по теме: Дипломаты призвали США вместо борьбы с российской вакциной бороться с COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных