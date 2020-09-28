Украина сняла запрет на въезд для иностранцев
Украина сняла запрет на въезд иностранцев на территорию страны с 28 сентября, сообщает платформа «Укринформ» со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко. Ранее в течение месяца в стране действовал запрет на въезд для иностранцев из-за коронавируса.
«С 27 августа и по 28 сентября фактически действовал запрет на въезд иностранцам, только были четко определены категории иностранных граждан, которые могли попасть на территорию нашей страны. Этой ночью, с 00:00 часов, данная норма прекратила действовать», — сказал Демченко.
О закрытии границ для въезда иностранцев на территорию Украины стало известно ранее 26 августа. Такое решение местное правительство приняло в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране. Накануне этого, 19 августа, на Украине был установлен антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом в сутки — 1967.
Запрет на въезд не распространялся на граждан, имеющих вид на жительство на Украине, студентов, представителей международных миссий или прибывающих по приглашению дипломатических представительств страны, а также тех, кто следовал через Украину в другое государство и мог документально подтвердить, что покинет страну в течение двух дней.
По данным Минздрава Украины на 28 сентября, всего в стране выявлено 201 305 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3996 с летальным исходом, 88 453 пациентов выздоровели. За сутки коронавирус нашли у 2671. Умерли 19 человек, 571 заболевший выздоровел.