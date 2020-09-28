Украина сняла запрет на въезд для иностранцев

Запрет на въезд не распространялся на граждан, имеющих вид на жительство на Украине, студентов, представителей международных миссий или прибывающих по приглашению дипломатических представительств страны, а также тех, кто следовал через Украину в другое государство и мог документально подтвердить, что покинет страну в течение двух дней.