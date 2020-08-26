Украина закроет въезд иностранцам до конца сентября

Ограничение на въезд не распространяется на граждан, имеющих вид на жительство на Украине, иностранцев, следующих транзитом с документами, подтверждающими выезд из страны в течение двух дней, а также на обучающихся в украинских вузах, представителей международных миссий или прибывающих по приглашению дипломатических представительств Украины, уточнил украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.