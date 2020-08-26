Украина закроет въезд иностранцам до конца сентября
Правительство Украины решило закрыть границы для въезда иностранцев с 29 августа по 28 сентября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.
«В связи с распространением коронавируса мы должны защитить наших граждан. Мы вводим запрет для въезда иностранцев и лиц без гражданства с 00.00 29 августа по 28 сентября», ‒ сказал Шмыгаль.
Ограничение на въезд не распространяется на граждан, имеющих вид на жительство на Украине, иностранцев, следующих транзитом с документами, подтверждающими выезд из страны в течение двух дней, а также на обучающихся в украинских вузах, представителей международных миссий или прибывающих по приглашению дипломатических представительств Украины, уточнил украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.
По состоянию на 26 августа на Украине зафиксировано 1670 новых случаев коронавируса. Всего в стране 110 085 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2354 ‒ с летальным исходом. 53 454 пациента выздоровели.