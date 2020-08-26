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Украина закроет въезд иностранцам до конца сентября

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Правительство Украины решило закрыть границы для въезда иностранцев с 29 августа по 28 сентября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

«В связи с распространением коронавируса мы должны защитить наших граждан. Мы вводим запрет для въезда иностранцев и лиц без гражданства с 00.00 29 августа по 28 сентября», ‒ сказал Шмыгаль.

Ограничение на въезд не распространяется на граждан, имеющих вид на жительство на Украине, иностранцев, следующих транзитом с документами, подтверждающими выезд из страны в течение двух дней, а также на обучающихся в украинских вузах, представителей международных миссий или прибывающих по приглашению дипломатических представительств Украины, уточнил украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.

По состоянию на 26 августа на Украине зафиксировано 1670 новых случаев коронавируса. Всего в стране 110 085 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2354 ‒ с летальным исходом. 53 454 пациента выздоровели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных