Помощница Алексиевич назвала цель ее отъезда в Германию

«У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду», — сказала Тюрина изданию. По ее словам, Алексиевич долго не могла ухать из-за самочувствия. «Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия, — добавила помощница писательницы.