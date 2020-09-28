Помощница Алексиевич назвала цель ее отъезда в Германию
Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич сегодня рано утром покинула Белоруссию и улетела в Германию «по своим личным и литературным делам», сообщает TUT.BY. Как пояснила изданию помощница писательницы Татьяна Тюрина, отъезд Алексиевич не связан с уголовным делом против членов Координационного совета (КС).
«У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду», — сказала Тюрина изданию. По ее словам, Алексиевич долго не могла ухать из-за самочувствия. «Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия, — добавила помощница писательницы.
26 августа Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному из-за создания Координационного совета. Ранее Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти в связи с созданием КС. Организация была создана по инициативе бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Помимо Алексиевич, в Координационный совет вошли Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский, юристы Лилия Власова, Максим Знак и другие. 24 августа Дылевский и Ковалькова были задержаны.