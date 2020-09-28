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Помощница Алексиевич назвала цель ее отъезда в Германию

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Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич сегодня рано утром покинула Белоруссию и улетела в Германию «по своим личным и литературным делам», сообщает TUT.BY. Как пояснила изданию помощница писательницы Татьяна Тюрина, отъезд Алексиевич не связан с уголовным делом против членов Координационного совета (КС).

«У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду», — сказала Тюрина изданию. По ее словам, Алексиевич долго не могла ухать из-за самочувствия. «Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия, — добавила помощница писательницы.

26 августа Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному из-за создания Координационного совета. Ранее Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти в связи с созданием КС. Организация была создана по инициативе бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Помимо Алексиевич, в Координационный совет вошли Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский, юристы Лилия Власова, Максим Знак и другие. 24 августа Дылевский и Ковалькова были задержаны.

Ранее по теме: Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных