Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

9 августа после выборов президента Белоруссии в стране начались акции протеста. По данным ЦИК, победу в них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%. Позже Тихановская предложила создать Координационный совет, который «возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога».