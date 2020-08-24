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Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

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Лауреата Нобелевской премии по литературе, члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Светлану Алексиевич вызвали 26 августа в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания оппозиционного КС, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

В координационном совете уточнили, что Алексиевич вызвали на беседу в среду, 26 августа, в 14.00.

9 августа после выборов президента Белоруссии в стране начались акции протеста. По данным ЦИК, победу в них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%. Позже Тихановская предложила создать Координационный совет, который «возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога».

Ранее Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти в связи с созданием Координационного совета белорусской оппозиции. По белорусскому законодательству руководителям совета грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее по теме: В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных