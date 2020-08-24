Алексиевич вызвали в СК Белоруссии
Лауреата Нобелевской премии по литературе, члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Светлану Алексиевич вызвали 26 августа в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания оппозиционного КС, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.
В координационном совете уточнили, что Алексиевич вызвали на беседу в среду, 26 августа, в 14.00.
9 августа после выборов президента Белоруссии в стране начались акции протеста. По данным ЦИК, победу в них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%. Позже Тихановская предложила создать Координационный совет, который «возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога».
Ранее Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти в связи с созданием Координационного совета белорусской оппозиции. По белорусскому законодательству руководителям совета грозит до пяти лет лишения свободы.