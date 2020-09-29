В метро Москвы изменили схему оплаты проезда банковской картой

«Уже с сегодняшнего дня при оплате поездок банковской картой MasterCard или Visa на турникетах в метро общая стоимость за все поездки за день будет списываться на следующие сутки после их совершения. Будьте внимательны, списание со счета карты MasterCard может произойти в течение нескольких дней одной суммой (за все поездки)», — говорится в сообщении.