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В метро Москвы изменили схему оплаты проезда банковской картой

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Систему оплаты проезда столичного метро банковской картой изменили. Деньги за проезд теперь будут списываться на следующий день при оплате MasterCard и Visa, сообщил департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

«Уже с сегодняшнего дня при оплате поездок банковской картой MasterCard или Visa на турникетах в метро общая стоимость за все поездки за день будет списываться на следующие сутки после их совершения. Будьте внимательны, списание со счета карты MasterCard может произойти в течение нескольких дней одной суммой (за все поездки)», — говорится в сообщении.

В Дептрансе пояснили, что билетная система сама посчитает поездки пассажира на всех видах транспорта и предложит оптимальный тариф. Оплата проезда картами «МИР» и UnionPay не изменится, деньги будут списываться в день поездки.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что в московском метро с 2021 г. появится возможность оплаты проезда с помощью технологии FacePay. В августе пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщала, что администрации Москвы и Санкт-Петербурга создали рабочую группу для разработки единого проездного билета, при помощи которого можно будет оплатить поездки на общественном транспорте в обоих городах.

Ранее по теме: В московском метро запустят систему оплаты с распознаванием лиц

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных