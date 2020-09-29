В метро Москвы изменили схему оплаты проезда банковской картой
Систему оплаты проезда столичного метро банковской картой изменили. Деньги за проезд теперь будут списываться на следующий день при оплате MasterCard и Visa, сообщил департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.
«Уже с сегодняшнего дня при оплате поездок банковской картой MasterCard или Visa на турникетах в метро общая стоимость за все поездки за день будет списываться на следующие сутки после их совершения. Будьте внимательны, списание со счета карты MasterCard может произойти в течение нескольких дней одной суммой (за все поездки)», — говорится в сообщении.
В Дептрансе пояснили, что билетная система сама посчитает поездки пассажира на всех видах транспорта и предложит оптимальный тариф. Оплата проезда картами «МИР» и UnionPay не изменится, деньги будут списываться в день поездки.
Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что в московском метро с 2021 г. появится возможность оплаты проезда с помощью технологии FacePay. В августе пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщала, что администрации Москвы и Санкт-Петербурга создали рабочую группу для разработки единого проездного билета, при помощи которого можно будет оплатить поездки на общественном транспорте в обоих городах.