В московском метро запустят систему оплаты с распознаванием лиц
Метро Москвы в 2021 г. запустит оплату проезда с помощью технологии Face Pay, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов на портале московского транспорта.
С помощью этой технологии оплатить проезд можно будет при проходе через турникет, рассказал Ликсутов, добавив, что весной 2021 г. на каждой станции метро города может появиться по одному турникету с технологией Face Pay. «Пассажиры метро теперь могут оплачивать проезд на турникетах с помощью бесконтактной системы платежей HuaweiPay. Заммэра отметил, что такая технология пока массово не реализована нигде в мире, и у московского метро «есть все шансы стать первым».
Он уточнил, что, помимо перечисленных систем, оплатить проезд бесконтактно можно с помощью UnionPay, MirPay, Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay.
Весной 2019 г. в Московском метрополитене начали установку камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. В начале этого года мэр Москвы Сергей Собянин обещал, что внедрение полноценной системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц завершится в Московском метрополитене к 1 сентября.
Система уже подвергалась критике правозащитников. Как ранее писали «Ведомости», в начале июля жительница Москвы Алена Попова вместе с бывшим замминистра энергетики Владимиром Миловым подали жалобу в Европейский суд по правам человека о применении технологий во время протестов в сентябре 2019 г.