В московском метро запустят систему оплаты с распознаванием лиц

С помощью этой технологии оплатить проезд можно будет при проходе через турникет, рассказал Ликсутов, добавив, что весной 2021 г. на каждой станции метро города может появиться по одному турникету с технологией Face Pay. «Пассажиры метро теперь могут оплачивать проезд на турникетах с помощью бесконтактной системы платежей HuaweiPay. Заммэра отметил, что такая технология пока массово не реализована нигде в мире, и у московского метро «есть все шансы стать первым».