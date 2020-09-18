Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии

В московском метро запустят систему оплаты с распознаванием лиц

Ведомости

Метро Москвы в 2021 г. запустит оплату проезда с помощью технологии Face Pay, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов на портале московского транспорта.

С помощью этой технологии оплатить проезд можно будет при проходе через турникет, рассказал Ликсутов, добавив, что весной 2021 г. на каждой станции метро города может появиться по одному турникету с технологией Face Pay. «Пассажиры метро теперь могут оплачивать проезд на турникетах с помощью бесконтактной системы платежей HuaweiPay. Заммэра отметил, что такая технология пока массово не реализована нигде в мире, и у московского метро «есть все шансы стать первым».

Он уточнил, что, помимо перечисленных систем, оплатить проезд бесконтактно можно с помощью UnionPay, MirPay, Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay.

Весной 2019 г. в Московском метрополитене начали установку камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. В начале этого года мэр Москвы Сергей Собянин обещал, что внедрение полноценной системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц завершится в Московском метрополитене к 1 сентября.

Система уже подвергалась критике правозащитников. Как ранее писали «Ведомости», в начале июля жительница Москвы Алена Попова вместе с бывшим замминистра энергетики Владимиром Миловым подали жалобу в Европейский суд по правам человека о применении технологий во время протестов в сентябре 2019 г.

Ранее по теме: Систему распознавания лиц в вагонах московского метро развернет «Максимателеком»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных