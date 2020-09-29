Голикова назвала главную причину распространения коронавируса в России
Большинство (80-85%) жителей России, заразившихся коронавирусом, называют причиной заболевания несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях. Об этом рассказала на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова.
«Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте, апреле, начале мая этого года, то мы, конечно, жестко должны соблюдать те требования, которые сегодня мы предъявляем. Это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности», — сказала она.
Кроме того, Голикова призвала граждан соблюдать меры безопасности ради себя и своих близких, а также из уважения к медикам, которые сейчас работают с заболевшими. Вице-премьер пояснила, что суточный показатель заболеваемости коронавирусом в России вырос в 1,7 раза. Кроме того, заполняемость коечного фонда также увеличивается: вчера вечером, по словам Голиковой, доля свободных коек составляла 31%.
Суточный прирост заболевших коронавирусом в России в последнее время начал расти, он уже второй день превышает 8000 человек. За последние 24 часа вирус обнаружили у 8232 людей, 160 пациентов умерли от COVID-19, следует из статистики оперштаба на 29 сентября. В целом по стране коронавирусом заразились 1 167 805 жителей. Показатель смертности достиг 20 545 человек.