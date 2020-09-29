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Голикова назвала главную причину распространения коронавируса в России

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Большинство (80-85%) жителей России, заразившихся коронавирусом, называют причиной заболевания несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях. Об этом рассказала на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова.

«Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте, апреле, начале мая этого года, то мы, конечно, жестко должны соблюдать те требования, которые сегодня мы предъявляем. Это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности», — сказала она.

Кроме того, Голикова призвала граждан соблюдать меры безопасности ради себя и своих близких, а также из уважения к медикам, которые сейчас работают с заболевшими. Вице-премьер пояснила, что суточный показатель заболеваемости коронавирусом в России вырос в 1,7 раза. Кроме того, заполняемость коечного фонда также увеличивается: вчера вечером, по словам Голиковой, доля свободных коек составляла 31%.

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Суточный прирост заболевших коронавирусом в России в последнее время начал расти, он уже второй день превышает 8000 человек. За последние 24 часа вирус обнаружили у 8232 людей, 160 пациентов умерли от COVID-19, следует из статистики оперштаба на 29 сентября. В целом по стране коронавирусом заразились 1 167 805 жителей. Показатель смертности достиг 20 545 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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