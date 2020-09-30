Россия поставит в Египет 25 млн доз вакцины «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с египетской фармкомпанией Pharco о поставках в страну 25 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», говорится в сообщении фонда.
В пресс-службе РФПИ рассказали, что в результате поставки 25% населения Египта получат доступ к вакцине от коронавируса. В будущем планируется распространить вакцину в соседних в Египтом государствах, отметили в фонде.
РФПИ уже договорился о поставках 32 млн доз вакцины в Мексику, 100 млн доз — в Индию, до 35 млн доз — в Узбекистан, 25 млн доз — в Непал. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщала, что покупкой российской вакцины заинтересовались 27 стран.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, уже получили вакцину более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 пациентов. 1 октября клинические испытания российской вакцины начнутся в первом зарубежном государстве — Белоруссии.
Вторая вакцина от коронавируса, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована до 15 октября 2020 г. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.