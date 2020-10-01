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Россия обсуждает с ООН поставку вакцины «Спутник V» для ее сотрудников

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Россия обсуждает с Организацией объединенных наций (ООН) параметры поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации сотрудников организации, сообщил ТАСС со ссылкой на постоянного представителя России при ООН Василия Небензю.

«Сейчас мы обсуждаем с секретариатом ООН возможные параметры такой акции», — сказал Небензя. Минздрав России и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), по его словам, проводят работу по ознакомлению с вакциной «Спутник V» иностранных и международных партнеров России, в том числе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Секретариат ООН заинтересован в том, чтобы сотрудники организации, работающие в Восточной Европе и Центральной Азии «могли в целом рассчитывать на лечение в России», если не смогут срочно получить помощь врачей по месту службы. По словам Небензи, этот вопрос активно обсуждается, сейчас идет межведомственное согласование «практических модальностей оказания медпомощи» сотрудникам ООН в России.

Путин предложил сотрудникам ООН бесплатную вакцинацию от коронавируса в видеообращении в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Президент подчеркнул, что Россия готова оказать всю необходимую квалифицированную помощь, в частности бесплатно предоставить вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, уже получили вакцину более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 пациентов. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.

Центр «Вектор» закончил клинические испытания своей вакцины от коронавируса. Планируется зарегистрировать вакцину до 15 октября 2020 года. Затем планируется провести пострегистрационные испытания препарата.

Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.

Ранее по теме: Россия поставит в Египет 25 млн доз вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных