Россия обсуждает с ООН поставку вакцины «Спутник V» для ее сотрудников

Секретариат ООН заинтересован в том, чтобы сотрудники организации, работающие в Восточной Европе и Центральной Азии «могли в целом рассчитывать на лечение в России», если не смогут срочно получить помощь врачей по месту службы. По словам Небензи, этот вопрос активно обсуждается, сейчас идет межведомственное согласование «практических модальностей оказания медпомощи» сотрудникам ООН в России.