Навальный рассказал о встрече с Меркель в берлинской клинике
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный рассказал в интервью изданию Spiegel о встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в клинике «Шарите» в Берлине. По его словам, это была частная встреча «в семейном кругу».
«Дверь открылась, вошел мой врач и Меркель. Это была частная встреча, в семейном кругу, там были моя жена Юлия и мой сын Захар. По деталям ничего не могу рассказать, но мы не обсуждали ничего секретного или сенсационного. Визит был жестом. Меня поразило, насколько хорошо она знает Россию и мой случай. Некоторые детали она знает лучше меня», — рассказал Навальный (цитата по «РИА Новости»).
Навальный отметил, что Меркель глубоко понимает происходящее в России. Основатель ФБК поблагодарил ее «за преданность делу», на что Меркель ответила: «Я выполняла только то, что было моим долгом».
Навальный рассказал о встрече с Меркель в клинике 28 сентября. Он поблагодарил канцлера Германии за визит и заявил, что встреча была частной и не носила секретный характер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже заявил, что Кремль оценивает визит Меркель скорее как встречу с частным лицом, «бывшим пациентом больницы». Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала визит попыткой политизировать ситуацию с госпитализацией Навального.
Навальному стало плохо в самолете 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске, а затем перевезли в Германию. До 7 сентября основатель ФБК находился в коме. 23 сентября его выписали из стационара «Шарите». Пока Навальный намерен остаться в Германии для продолжения лечения. После он намерен вернуться в Россию.