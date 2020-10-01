Навальный рассказал о встрече с Меркель в берлинской клинике

«Дверь открылась, вошел мой врач и Меркель. Это была частная встреча, в семейном кругу, там были моя жена Юлия и мой сын Захар. По деталям ничего не могу рассказать, но мы не обсуждали ничего секретного или сенсационного. Визит был жестом. Меня поразило, насколько хорошо она знает Россию и мой случай. Некоторые детали она знает лучше меня», — рассказал Навальный (цитата по «РИА Новости»).