Власти Подмосковья разъяснили ситуацию со школьными каникулами

«Школы, в которых были запланированы каникулы с 5 октября — еще раз скажу, таких школ в Московской области половина — они уходят на эти каникулы с 5 октября ровно на неделю, как это было запланировано…Школам, в которых не были запланированы каникулы с 5 октября, мы рекомендуем действовать, исходя из эпидемиологической ситуации в муниципалитете…Решение о досрочных недельных каникулах принимает директор школы совместно с управляющим советом и родительской общественностью», — пояснила Каклюгина.