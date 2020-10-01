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Власти Подмосковья разъяснили ситуацию со школьными каникулами

Ведомости

Половина школ Московской области, в которых учебным графиком предусмотрены каникулы с 5 октября, уйдут на каникулы ровно на одну неделю, директора остальных школ должны принимать решение о досрочных каникулах вместе с управляющим советом и родителями, исходя из эпидемиологической ситуации. Об этом заявила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина в ходе брифинга. 

«Школы, в которых были запланированы каникулы с 5 октября — еще раз скажу, таких школ в Московской области половина — они уходят на эти каникулы с 5 октября ровно на неделю, как это было запланировано…Школам, в которых не были запланированы каникулы с 5 октября, мы рекомендуем действовать, исходя из эпидемиологической ситуации в муниципалитете…Решение о досрочных недельных каникулах принимает директор школы совместно с управляющим советом и родительской общественностью», — пояснила Каклюгина.

Министр образования добавила, что половина школ региона работает по модульной системе: пять недель школьники учатся, неделю отдыхают. Другая половина школ учится по четвертям. В этих школах каникулы запланированы на начало ноября. 

Каклюгина добавила, что директора школ должны 1 октября принять решение, вводить ли досрочные каникулы. 2 октября директора школ и классные руководители должны будут рассказать родителям учеников, будут ли вводиться каникулы с 5 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных