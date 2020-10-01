Власти Подмосковья разъяснили ситуацию со школьными каникулами
Половина школ Московской области, в которых учебным графиком предусмотрены каникулы с 5 октября, уйдут на каникулы ровно на одну неделю, директора остальных школ должны принимать решение о досрочных каникулах вместе с управляющим советом и родителями, исходя из эпидемиологической ситуации. Об этом заявила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина в ходе брифинга.
«Школы, в которых были запланированы каникулы с 5 октября — еще раз скажу, таких школ в Московской области половина — они уходят на эти каникулы с 5 октября ровно на неделю, как это было запланировано…Школам, в которых не были запланированы каникулы с 5 октября, мы рекомендуем действовать, исходя из эпидемиологической ситуации в муниципалитете…Решение о досрочных недельных каникулах принимает директор школы совместно с управляющим советом и родительской общественностью», — пояснила Каклюгина.
Министр образования добавила, что половина школ региона работает по модульной системе: пять недель школьники учатся, неделю отдыхают. Другая половина школ учится по четвертям. В этих школах каникулы запланированы на начало ноября.
Каклюгина добавила, что директора школ должны 1 октября принять решение, вводить ли досрочные каникулы. 2 октября директора школ и классные руководители должны будут рассказать родителям учеников, будут ли вводиться каникулы с 5 октября.