Работодателей Москвы призвали перевести родителей младшеклассников на удаленку

«Важно отметить, что каникулы в осеннее время проходят всегда, в данном случае увеличится их длительность, и только для части учеников — время их начала. Мы очень просим с пониманием отнестись к такой мере, ведь это сделано в первую очередь для безопасности детей и старших членов семьи. Мы также обращаемся к работодателям с просьбой войти в положение родителей и по возможности организовать их дистанционную работу, чтобы они могли остаться с детьми дома», — сказала Ракова, отвечая на вопрос, с кем оставить маленьких детей дома на время каникул.