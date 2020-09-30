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Работодателей Москвы призвали перевести родителей младшеклассников на удаленку

Ведомости

Заммэра Москвы Анастасия Ракова призвала работодателей по возможности перевести родителей учеников младших классов на дистанционную работу. Об этом она сказала в интервью ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столичных школах каникулы пройдут с 5 по 18 октября. Обычно осенние каникулы длятся неделю. Детские сады и дошкольные группы продолжат работать по обычному графику.

«Важно отметить, что каникулы в осеннее время проходят всегда, в данном случае увеличится их длительность, и только для части учеников — время их начала. Мы очень просим с пониманием отнестись к такой мере, ведь это сделано в первую очередь для безопасности детей и старших членов семьи. Мы также обращаемся к работодателям с просьбой войти в положение родителей и по возможности организовать их дистанционную работу, чтобы они могли остаться с детьми дома», — сказала Ракова, отвечая на вопрос, с кем оставить маленьких детей дома на время каникул.

С 28 сентября в Москве и нескольких регионах России введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями. Собянин призвал работающих пенсионеров и хронически больных жителей взять больничный или отпуск для соблюдения самоизоляции. В России, по данным на 20 сентября, третий день подряд оперштаб сообщает о более 8000 новых случаев коронавируса за сутки.

Ранее по теме: Песков оценил возможность новых ограничений из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных