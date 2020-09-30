Работодателей Москвы призвали перевести родителей младшеклассников на удаленку
Заммэра Москвы Анастасия Ракова призвала работодателей по возможности перевести родителей учеников младших классов на дистанционную работу. Об этом она сказала в интервью ТАСС.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столичных школах каникулы пройдут с 5 по 18 октября. Обычно осенние каникулы длятся неделю. Детские сады и дошкольные группы продолжат работать по обычному графику.
«Важно отметить, что каникулы в осеннее время проходят всегда, в данном случае увеличится их длительность, и только для части учеников — время их начала. Мы очень просим с пониманием отнестись к такой мере, ведь это сделано в первую очередь для безопасности детей и старших членов семьи. Мы также обращаемся к работодателям с просьбой войти в положение родителей и по возможности организовать их дистанционную работу, чтобы они могли остаться с детьми дома», — сказала Ракова, отвечая на вопрос, с кем оставить маленьких детей дома на время каникул.
С 28 сентября в Москве и нескольких регионах России введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями. Собянин призвал работающих пенсионеров и хронически больных жителей взять больничный или отпуск для соблюдения самоизоляции. В России, по данным на 20 сентября, третий день подряд оперштаб сообщает о более 8000 новых случаев коронавируса за сутки.