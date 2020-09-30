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Песков оценил возможность новых ограничений из-за коронавируса

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность возврата к ограничительным мерам в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Первоочерёдным ведь является в данном случае на фоне роста количества инфицированных не введение каких-то запретов, а уровень подготовки системы здравоохранения каждого отдельного населенного пункта. Из первой волны, начала волны основной коронавируса были вынесены необходимые уроки», — сказал Песков журналистам. По его словам, благодаря титаническим усилиям и федерального правительства, и руководства регионов система здравоохранения страны находится в состоянии полной мобилизации, а также укомплектована оборудованием и оснащена всем необходимым.

Рост количества выявленных случаев коронавируса в Москве Песков объяснил невнимательным отношением к мерам предосторожности. «Да, функционирует все, люди передвигаются, люди летают, дети ходят в школы, молодежь ходит в институты. Очевидно, что не все внимательно относятся к своему здоровью, не все внимательно принимают меры предосторожности. Безусловно, это ведёт к росту количества инфицированных»,- уверен пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, может ли рост заболеваемости в столице быть следствием того, что все работает, Песков ответил так: «Сам по себе вирус никуда из нашей страны не делся, как и, собственно, с земного шара. Мы это видим и фиксируем все. Поэтому нам всем просто — каждый в отдельности должен стать осторожным. И тогда все будет нормально», — сказал Песков.

По данным оперативного штаба в России за сутки выявили 8 481 новый случай коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 176 286, за день умерли 177 пациентов. В Москве за сутки выявлено 2308 случаев заражения коронавирусом, 27 человек скончались. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+276), Подмосковье (+222) Ростовская (+198) и Нижегородская (+175) области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных