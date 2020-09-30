Песков оценил возможность новых ограничений из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность возврата к ограничительным мерам в связи с угрозой распространения коронавируса.
«Первоочерёдным ведь является в данном случае на фоне роста количества инфицированных не введение каких-то запретов, а уровень подготовки системы здравоохранения каждого отдельного населенного пункта. Из первой волны, начала волны основной коронавируса были вынесены необходимые уроки», — сказал Песков журналистам. По его словам, благодаря титаническим усилиям и федерального правительства, и руководства регионов система здравоохранения страны находится в состоянии полной мобилизации, а также укомплектована оборудованием и оснащена всем необходимым.
Рост количества выявленных случаев коронавируса в Москве Песков объяснил невнимательным отношением к мерам предосторожности. «Да, функционирует все, люди передвигаются, люди летают, дети ходят в школы, молодежь ходит в институты. Очевидно, что не все внимательно относятся к своему здоровью, не все внимательно принимают меры предосторожности. Безусловно, это ведёт к росту количества инфицированных»,- уверен пресс-секретарь.
Отвечая на вопрос, может ли рост заболеваемости в столице быть следствием того, что все работает, Песков ответил так: «Сам по себе вирус никуда из нашей страны не делся, как и, собственно, с земного шара. Мы это видим и фиксируем все. Поэтому нам всем просто — каждый в отдельности должен стать осторожным. И тогда все будет нормально», — сказал Песков.
По данным оперативного штаба в России за сутки выявили 8 481 новый случай коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 176 286, за день умерли 177 пациентов. В Москве за сутки выявлено 2308 случаев заражения коронавирусом, 27 человек скончались. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+276), Подмосковье (+222) Ростовская (+198) и Нижегородская (+175) области.