Песков оценил возможность новых ограничений из-за коронавируса

Отвечая на вопрос, может ли рост заболеваемости в столице быть следствием того, что все работает, Песков ответил так: «Сам по себе вирус никуда из нашей страны не делся, как и, собственно, с земного шара. Мы это видим и фиксируем все. Поэтому нам всем просто — каждый в отдельности должен стать осторожным. И тогда все будет нормально», — сказал Песков.