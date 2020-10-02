Московских учителей из групп риска по коронавирусу могут заменить студенты

«Учителя старше 65 лет или имеющие ряд хронических заболеваний по возможности будут переведены на дистанционную работу. После каникул они смогут быть тьюторами для молодых учителей — выпускников и студентов старших курсов педагогических вузов, которые будут приглашены в московские школы для проведения очных занятий у детей», — сообщили изданию в департаменте образования. По мнению властей, такая мера позволит обезопасить пожилых учителей и учебный процесс от этого не пострадает.