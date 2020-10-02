Московских учителей из групп риска по коронавирусу могут заменить студенты
Учителей школ Москвы, которым больше 65 лет или у которых есть хронические заболевания, могут заменить старшекурсники и выпускники педвузов, сообщила газета «Известия» со ссылкой на департамент образования Москвы.
«Учителя старше 65 лет или имеющие ряд хронических заболеваний по возможности будут переведены на дистанционную работу. После каникул они смогут быть тьюторами для молодых учителей — выпускников и студентов старших курсов педагогических вузов, которые будут приглашены в московские школы для проведения очных занятий у детей», — сообщили изданию в департаменте образования. По мнению властей, такая мера позволит обезопасить пожилых учителей и учебный процесс от этого не пострадает.
С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 по 18 октября в школах города объявлены каникулы. Также мэр Москвы Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому студенты педагогических вузов, которые окончили три курса, имеют право преподавать в школе.