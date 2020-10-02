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Песков не стал комментировать планы Навального подать против него иск

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать заявление основателя ФБК Алексея Навального о его планах подать в суд за слова Пескова о его сотрудничестве с зарубежными спецслужбами.

«В ответ на ваш вопрос я просто порекомендую вам ещё раз перечитать то, что сказал вчера. Это является ответом на ваш вопрос», — заявил Песков в ответ на вопрос об иске Навального.

Ранее Навальный заявил, что президент России Владимир Путин причастен к его отравлению. Песков, комментируя это заявление, назвал обвинения безосновательными и оскорбительными. Песков также заявил, что западные спецслужбы, в частности ЦРУ, работают с Навальным и дают ему инструкции. Пресс-секретарь также подчёркивал, что больше не будет комментировать дело Навального. В ответ на заявление Пескова Навальный сообщил, что подает на Пескова в Суд и попросил опубликовать доказательства его работы с ЦРУ.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске, а затем перевезли в Германию. До 7 сентября основатель ФБК находился в коме. 23 сентября его выписали из стационара «Шарите». Немецкие специалисты утверждают, что причиной ухудшения здоровья оппозиционера стало отравление веществом из группы «Новичок». Российские власти эту версию не признают, настаивая, что омские врачи не нашли в анализах пациента следов яда. Кроме того, Германия до сих пор отказывается передать Москве результаты обследования Навального, на основании которых была выдвинута версия об отравлении

Ранее по теме: Кремль вступил в дискуссию с Навальным о заказчиках отравления

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных