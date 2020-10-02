Песков не стал комментировать планы Навального подать против него иск
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать заявление основателя ФБК Алексея Навального о его планах подать в суд за слова Пескова о его сотрудничестве с зарубежными спецслужбами.
«В ответ на ваш вопрос я просто порекомендую вам ещё раз перечитать то, что сказал вчера. Это является ответом на ваш вопрос», — заявил Песков в ответ на вопрос об иске Навального.
Ранее Навальный заявил, что президент России Владимир Путин причастен к его отравлению. Песков, комментируя это заявление, назвал обвинения безосновательными и оскорбительными. Песков также заявил, что западные спецслужбы, в частности ЦРУ, работают с Навальным и дают ему инструкции. Пресс-секретарь также подчёркивал, что больше не будет комментировать дело Навального. В ответ на заявление Пескова Навальный сообщил, что подает на Пескова в Суд и попросил опубликовать доказательства его работы с ЦРУ.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске, а затем перевезли в Германию. До 7 сентября основатель ФБК находился в коме. 23 сентября его выписали из стационара «Шарите». Немецкие специалисты утверждают, что причиной ухудшения здоровья оппозиционера стало отравление веществом из группы «Новичок». Российские власти эту версию не признают, настаивая, что омские врачи не нашли в анализах пациента следов яда. Кроме того, Германия до сих пор отказывается передать Москве результаты обследования Навального, на основании которых была выдвинута версия об отравлении