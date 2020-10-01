Кремль вступил в дискуссию с Навальным о заказчиках отравления

Кремль вступил в дискуссию с Навальным о заказчиках отравленияЗаявления Кремля могут повлиять только на телезрителей
Оппозиционный политик Алексей Навальный, который лечится в Германии от последствий предполагаемого отравления в России, вступил в перепалку с Кремлем после интервью Der Spiegel 1 октября. В нем Навальный заявил, что к его отравлению причастен президент России Владимир Путин, а российские власти первоначально не хотели отправлять его на лечение за границу.
На интервью первым отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин: «Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств, тогда его заявление укладывается в эту логику. И делать такие заявления может только непорядочный человек». Вскоре его поддержал Песков, уточнив, что это не Навальный (его пресс-секретарь Путина называет пациентом) работает с западными спецслужбами, а «западные спецслужбы работают с ним» и речь идет о «специалистах ЦРУ США». Активность Навального Песков объяснил тем, что он хочет «претендовать на некое участие в политической борьбе» с Путиным. При этом пресс-секретарь президента отказался отвечать журналистам, безопасно ли оппозиционеру возвращаться в Россию, если с ним, как утверждает Кремль, работает ЦРУ.
«В дело пошло старое доброе ЦРУ», – сыронизировал на выступление Пескова Навальный. И, отметив, что речь идет о прямом утверждении от чиновника, сообщил, что подает в суд на Пескова. Также Навальный потребовал опубликовать «доказательства и факты, указывающие на «работу со специалистами ЦРУ». Юрист основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь уточнила в Twitter, что политик подает иск в Пресненский районный суд города Москвы и в соответствии со ст. 152 Гражданского кодекса России («Защита чести, достоинства и деловой репутации») и постановлением пленума Верховного суда бремя доказывания будет на ответчике.
Заявления Кремля ударят по телезрителям
Реакция общества на заявление Кремля о связях Навального с ЦРУ будет напрямую зависеть от аудитории: «Те, кто за него, в это не поверят, а те, кто против, поверят». Наиболее интересна реакция «сомневающихся», говорит политолог Алексей Макаркин: «Эта аудитория может увеличить скепсис в отношении Навального, потому что для этой аудитории надо нечто экстраординарное, для того чтобы не обратить на это внимание». Чтобы люди проигнорировали информацию о связях с западными спецслужбами, «такой группе нужна масштабная делегитимация властей, которой сейчас не происходит». Такие аргументы не работали в конце перестройки, когда диссидентов начали избирать в органы власти, а «антирейтинг обернулся в рейтинг». «У группы колеблющихся людей нет ощущения осажденной крепости, она хочет дружить с Западом, но шпионов эти люди побаиваются, поэтому на них это подействует», – полагает Макаркин.
Социолог Григорий Кертман считает, что обсуждение в СМИ, в том числе на федеральном телевидении, Навального после его предполагаемого отравления «не могло не повысить его узнаваемость гражданами». Если человек ранее не слышал о Навальном, информация о связях с западными спецслужбами будет воспринята им в зависимости от убеждений и источников информации. «Если люди склонны доверять власти и телевидению, то это скорее скажется негативно на его оценке, если нет – то никак не скажется», – говорит Кертман.
Навальный – положительный герой примерно для части граждан прежде всего молодого возраста, которые следят за его деятельностью через интернет, сказал социолог Денис Волков. И напротив, «многие люди постарше – те, которые знают Навального через телевизор, видят его в образе жулика, укравшего лес, шпиона», говорит Волков, и для всех этих людей образ оппозиционера давно сформирован. Значит, заявления Кремля не смогут поменять сформировавшиеся образы у тех, кто следит за политиком. Зато для протестно настроенных граждан подобные сообщения лишь подтвердят «образ борца с властью». Заявления Кремля не скажутся на тех, с кем в регионах сотрудничают штабы Навального, в частности поддерживая кандидатов в рамках «умного голосования», поскольку эта технология усиливает уже состоявшихся кандидатов, отметил Волков.
Существует негативный консенсус в отношении к власти, говорит секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов: негативные заявления от окружения Навального могли бы сказаться на его поддержке, но выпады со стороны политических оппонентов его сторонникам безразличны.