Кремль вступил в дискуссию с Навальным о заказчиках отравления

Реакция общества на заявление Кремля о связях Навального с ЦРУ будет напрямую зависеть от аудитории: «Те, кто за него, в это не поверят, а те, кто против, поверят». Наиболее интересна реакция «сомневающихся», говорит политолог Алексей Макаркин: «Эта аудитория может увеличить скепсис в отношении Навального, потому что для этой аудитории надо нечто экстраординарное, для того чтобы не обратить на это внимание». Чтобы люди проигнорировали информацию о связях с западными спецслужбами, «такой группе нужна масштабная делегитимация властей, которой сейчас не происходит». Такие аргументы не работали в конце перестройки, когда диссидентов начали избирать в органы власти, а «антирейтинг обернулся в рейтинг». «У группы колеблющихся людей нет ощущения осажденной крепости, она хочет дружить с Западом, но шпионов эти люди побаиваются, поэтому на них это подействует», – полагает Макаркин.