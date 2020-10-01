Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Кремль вступил в дискуссию с Навальным о заказчиках отравления

Заявления Кремля могут повлиять только на телезрителей
Константин Гликин
Связи Навального с западными спецслужбами ищут и Дмитрий Песков, и Вячеслав Володин /Денис Абрамов / Ведомости

Оппозиционный политик Алексей Навальный, который лечится в Германии от последствий предполагаемого отравления в России, вступил в перепалку с Кремлем после интервью Der Spiegel 1 октября. В нем Навальный заявил, что к его отравлению причастен президент России Владимир Путин, а российские власти первоначально не хотели отправлять его на лечение за границу.

На интервью первым отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин: «Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств, тогда его заявление укладывается в эту логику. И делать такие заявления может только непорядочный человек». Вскоре его поддержал Песков, уточнив, что это не Навальный (его пресс-секретарь Путина называет пациентом) работает с западными спецслужбами, а «западные спецслужбы работают с ним» и речь идет о «специалистах ЦРУ США». Активность Навального Песков объяснил тем, что он хочет «претендовать на некое участие в политической борьбе» с Путиным. При этом пресс-секретарь президента отказался отвечать журналистам, безопасно ли оппозиционеру возвращаться в Россию, если с ним, как утверждает Кремль, работает ЦРУ.

«В дело пошло старое доброе ЦРУ», – сыронизировал на выступление Пескова Навальный. И, отметив, что речь идет о прямом утверждении от чиновника, сообщил, что подает в суд на Пескова. Также Навальный потребовал опубликовать «доказательства и факты, указывающие на «работу со специалистами ЦРУ». Юрист основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь уточнила в Twitter, что политик подает иск в Пресненский районный суд города Москвы и в соответствии со ст. 152 Гражданского кодекса России («Защита чести, достоинства и деловой репутации») и постановлением пленума Верховного суда бремя доказывания будет на ответчике.

Заявления Кремля ударят по телезрителям

Реакция общества на заявление Кремля о связях Навального с ЦРУ будет напрямую зависеть от аудитории: «Те, кто за него, в это не поверят, а те, кто против, поверят». Наиболее интересна реакция «сомневающихся», говорит политолог Алексей Макаркин: «Эта аудитория может увеличить скепсис в отношении Навального, потому что для этой аудитории надо нечто экстраординарное, для того чтобы не обратить на это внимание». Чтобы люди проигнорировали информацию о связях с западными спецслужбами, «такой группе нужна масштабная делегитимация властей, которой сейчас не происходит». Такие аргументы не работали в конце перестройки, когда диссидентов начали избирать в органы власти, а «антирейтинг обернулся в рейтинг». «У группы колеблющихся людей нет ощущения осажденной крепости, она хочет дружить с Западом, но шпионов эти люди побаиваются, поэтому на них это подействует», – полагает Макаркин.

Ранее по теме: В Кремле сообщили о работе ЦРУ с Навальным

Социолог Григорий Кертман считает, что обсуждение в СМИ, в том числе на федеральном телевидении, Навального после его предполагаемого отравления «не могло не повысить его узнаваемость гражданами». Если человек ранее не слышал о Навальном, информация о связях с западными спецслужбами будет воспринята им в зависимости от убеждений и источников информации. «Если люди склонны доверять власти и телевидению, то это скорее скажется негативно на его оценке, если нет – то никак не скажется», – говорит Кертман.

Навальный – положительный герой примерно для части граждан прежде всего молодого возраста, которые следят за его деятельностью через интернет, сказал социолог Денис Волков. И напротив, «многие люди постарше – те, которые знают Навального через телевизор, видят его в образе жулика, укравшего лес, шпиона», говорит Волков, и для всех этих людей образ оппозиционера давно сформирован. Значит, заявления Кремля не смогут поменять сформировавшиеся образы у тех, кто следит за политиком. Зато для протестно настроенных граждан подобные сообщения лишь подтвердят «образ борца с властью». Заявления Кремля не скажутся на тех, с кем в регионах сотрудничают штабы Навального, в частности поддерживая кандидатов в рамках «умного голосования», поскольку эта технология усиливает уже состоявшихся кандидатов, отметил Волков.

Существует негативный консенсус в отношении к власти, говорит секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов: негативные заявления от окружения Навального могли бы сказаться на его поддержке, но выпады со стороны политических оппонентов его сторонникам безразличны.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных