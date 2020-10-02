Профсоюзы предложили обнулить ставку НДФЛ для бедных

В Федерации предложили частично финансировать снижение ставки НДФЛ с помощью доходов от повышения НДФЛ до 15% для граждан, чей доход превышает 5 млн руб. в год, и введения налога на доход от банковских вкладов более 1 млн руб., а также налога на роскошь. Профсоюзы добавили, что в будущем можно еще больше дифференцировать налоговую ставку для наиболее обеспеченных граждан.