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Профсоюзы предложили обнулить ставку НДФЛ для бедных

Ведомости

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить нулевую ставку НДФЛ для граждан, которые получают зарплату на уровне МРОТ, говорится в отзыве ФНПР на проект федерального бюджета.

В 2020 году минимальный размер оплаты труда составляет 12 130 руб.

«Предлагается законодательно закрепить нулевую ставку налога на доходы физических лиц, применяемую ежемесячно к доходам, соответствующим минимальному размеру оплаты труда», — говорится в документе.

В Федерации предложили частично финансировать снижение ставки НДФЛ с помощью доходов от повышения НДФЛ до 15% для граждан, чей доход превышает 5 млн руб. в год, и введения налога на доход от банковских вкладов более 1 млн руб., а также налога на роскошь. Профсоюзы добавили, что в будущем можно еще больше дифференцировать налоговую ставку для наиболее обеспеченных граждан.

17 сентября правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по НДФЛ до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех лиц, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб. Ранее с таким предложением выступил сам президент. Тогда он пояснил, что эти деньги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями.

Ранее по теме: Путин назвал обоснованным повышение НДФЛ для людей с высоким доходом

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных