Кадыров предложил обвинить его в отравлении Навального

Навальный считает, что причиной ухудшения состояния его здоровья 20 августа стало отравление. Об этом заявили врачи берлинской клиники «Шарите», где он находился с 22 августа по 23 сентября. Немецкие специалисты утверждают, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». В России этот факт не подтверждают, так как Германия отказывается предоставить результаты анализов Навального, а ранее обследовавшие его омские врачи не обнаружили в его биоматериалах следы яда.