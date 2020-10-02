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Кадыров предложил обвинить его в отравлении Навального

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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил основателю ФБК Алексею Навальному считать себя исполнителем или заказчиком его отравления. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«Почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова? Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение. Подумай об этом, дарю идею», — написал глава Чеченской республики.

Если бы Навального действительно хотели убить в России, то не оказали бы ему помощь после ухудшения состояния, и не позволили бы самолету, который перевез его в Берлин, приземлиться в аэропорту Омска, добавил Кадыров.

Чеченский лидер также заявил, что Путин толерантно относится к оппозиции и сдерживает патриотов, которые хотят ответить людям, желающим «разрушить великое государство».

Ранее Навальный заявил, что за его отравлением стоит Путин. В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал оппозиционера непорядочным человеком, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал подобные обвинения как безосновательные.

Навальный считает, что причиной ухудшения состояния его здоровья 20 августа стало отравление. Об этом заявили врачи берлинской клиники «Шарите», где он находился с 22 августа по 23 сентября. Немецкие специалисты утверждают, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». В России этот факт не подтверждают, так как Германия отказывается предоставить результаты анализов Навального, а ранее обследовавшие его омские врачи не обнаружили в его биоматериалах следы яда.

Ранее по теме: Песков назвал безосновательными обвинения Навального в адрес Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных