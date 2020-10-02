Кадыров предложил обвинить его в отравлении Навального
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил основателю ФБК Алексею Навальному считать себя исполнителем или заказчиком его отравления. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.
«Почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова? Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение. Подумай об этом, дарю идею», — написал глава Чеченской республики.
Если бы Навального действительно хотели убить в России, то не оказали бы ему помощь после ухудшения состояния, и не позволили бы самолету, который перевез его в Берлин, приземлиться в аэропорту Омска, добавил Кадыров.
Чеченский лидер также заявил, что Путин толерантно относится к оппозиции и сдерживает патриотов, которые хотят ответить людям, желающим «разрушить великое государство».
Ранее Навальный заявил, что за его отравлением стоит Путин. В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал оппозиционера непорядочным человеком, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал подобные обвинения как безосновательные.
Навальный считает, что причиной ухудшения состояния его здоровья 20 августа стало отравление. Об этом заявили врачи берлинской клиники «Шарите», где он находился с 22 августа по 23 сентября. Немецкие специалисты утверждают, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». В России этот факт не подтверждают, так как Германия отказывается предоставить результаты анализов Навального, а ранее обследовавшие его омские врачи не обнаружили в его биоматериалах следы яда.