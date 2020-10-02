Венесуэла получила российскую вакцину от коронавируса
Россия поставила Венесуэле вакцину против коронавируса, сообщает «РИА Новости» о ссылкой на вице-президента страны Дэлси Родригеса.
«Мы получили от нашей братской страны России первую партию вакцин Sputnik V», — сообщила Родригес в ходе выступления в аэропорту Каракаса.
⭕️#Ahora 🇻🇪 Delcy Rodríguez informa que arribó a Venezuela el primer lote de vacunas rusas contra la COVID-19, "Sputnik", con el fin de participar en su tercera fase de ensayo clínico. #TVVNoticias #TVV pic.twitter.com/7kB0PrUKLU— TVV Noticias (@TVVnoticias) October 2, 2020
Она отметила, что Венесуэла станет первой страной в западном полушарии, которая примет участие в третьей фазе клинических испытаний российской вакцины.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев.
Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, уже получили вакцину более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 пациентов. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.