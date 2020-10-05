Власти Москвы утвердили стандарт лечения госпитализированных с COVID-19
Клинический комитет Москвы по коронавирусу утвердил единый стандарт лечения зараженных в стационарах. В него вошли новые препараты, применение гелия, донорской плазмы крови и барокамер, сообщил оперштаб Москвы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.
«Стандартом стационарной помощи становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемые при "цитокиновом шторме", применение технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер. Это позволяет обеспечить пациента комплексной терапией, снизить последствия тяжелого состояния», – сказала Ракова.
В стандартах прописаны препараты, которые необходимо назначать пациентам на различных стадиях заболевания. Пациентам с коронавирусом в средней или тяжелой форме могут назначить переливание донорской плазмы крови, оно может повторяться от трех до пяти раз. В штабе отметили, что, по данным зарубежных исследований, плазма крови помогает выздороветь 92% пациентов.
Кроме того, некоторым пациентам могут назначить лечение в барокамере — эксперимент по его применению провел НИИ им. Склифосовского. Курс лечения составляет от четырех до десяти сеансов. Лечение в барокамере, по данным врачей, помогает улучшить самочувствие пациента, уменьшить одышку и увеличить содержание кислорода в крови.