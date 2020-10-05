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Власти Москвы утвердили стандарт лечения госпитализированных с COVID-19

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Клинический комитет Москвы по коронавирусу утвердил единый стандарт лечения зараженных в стационарах. В него вошли новые препараты, применение гелия, донорской плазмы крови и барокамер, сообщил оперштаб Москвы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

«Стандартом стационарной помощи становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемые при "цитокиновом шторме", применение технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер. Это позволяет обеспечить пациента комплексной терапией, снизить последствия тяжелого состояния», – сказала Ракова.

В стандартах прописаны препараты, которые необходимо назначать пациентам на различных стадиях заболевания. Пациентам с коронавирусом в средней или тяжелой форме могут назначить переливание донорской плазмы крови, оно может повторяться от трех до пяти раз. В штабе отметили, что, по данным зарубежных исследований, плазма крови помогает выздороветь 92% пациентов.

Кроме того, некоторым пациентам могут назначить лечение в барокамере — эксперимент по его применению провел НИИ им. Склифосовского. Курс лечения составляет от четырех до десяти сеансов. Лечение в барокамере, по данным врачей, помогает улучшить самочувствие пациента, уменьшить одышку и увеличить содержание кислорода в крови.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных