Власти Москвы утвердили стандарт лечения госпитализированных с COVID-19

В стандартах прописаны препараты, которые необходимо назначать пациентам на различных стадиях заболевания. Пациентам с коронавирусом в средней или тяжелой форме могут назначить переливание донорской плазмы крови, оно может повторяться от трех до пяти раз. В штабе отметили, что, по данным зарубежных исследований, плазма крови помогает выздороветь 92% пациентов.