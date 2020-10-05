Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе школ на дистанционку

Ранее родители российских школьников назвали главные недостатки дистанционного обучения во время пандемии. Среди них низкая цифровая грамотность учителей, недостаток качества цифрового контента и перебои в работе образовательных платформ. При этом по итогам самоизоляции 72% опрошенных считают, что дистанционное образование нельзя сравнивать с обучением в классическом формате.