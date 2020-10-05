Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе школ на дистанционку
Разговоры о полном закрытии школ и переходе на дистанционный формат в будущем являются несерьезными, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
«Разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения является несерьезным», — сказал Путин в ходе встречи с учителями и студентами педагогических ВУЗов в режиме видеоконференции.
Совместная работа и непосредственное общение учителя и ученика дает высокое качество образования, подчеркнул глава государства. При этом Путин отметил, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, не повлияли на качество образования.
«У нас этого не произошло», — сказал президент.
Ранее родители российских школьников назвали главные недостатки дистанционного обучения во время пандемии. Среди них низкая цифровая грамотность учителей, недостаток качества цифрового контента и перебои в работе образовательных платформ. При этом по итогам самоизоляции 72% опрошенных считают, что дистанционное образование нельзя сравнивать с обучением в классическом формате.