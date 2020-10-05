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Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе школ на дистанционку

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Разговоры о полном закрытии школ и переходе на дистанционный формат в будущем являются несерьезными, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«Разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения является несерьезным», — сказал Путин в ходе встречи с учителями и студентами педагогических ВУЗов в режиме видеоконференции.

Совместная работа и непосредственное общение учителя и ученика дает высокое качество образования, подчеркнул глава государства. При этом Путин отметил, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, не повлияли на качество образования.

«У нас этого не произошло», — сказал президент.

Ранее родители российских школьников назвали главные недостатки дистанционного обучения во время пандемии. Среди них низкая цифровая грамотность учителей, недостаток качества цифрового контента и перебои в работе образовательных платформ. При этом по итогам самоизоляции 72% опрошенных считают, что дистанционное образование нельзя сравнивать с обучением в классическом формате.

Ранее по теме: Воробьев сообщил об уходе трети школ в Подмосковье на каникулы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных