Воробьев сообщил об уходе трети школ в Подмосковье на каникулы

«Все что касается учебных заведений: треть из них ушла на каникулы. На следующей неделе уходят на каникулы. Министру образования уделять ещё раз принципиально важное внимание (утреннему) фильтру», — цитирует «РИА Новости» Воробьева. Он добавил, что пока учащиеся посещают учебные заведения, необходимо проверять каждого ребёнка при входе в школу. «Если у него есть какие-то недомогания, беспокойства, никто не должен эту работу делать спустя рукава», — пояснил он.