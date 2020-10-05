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Воробьев сообщил об уходе трети школ в Подмосковье на каникулы

Ведомости

Треть школ Московской области ушла на каникулы с сегодняшнего дня, сообщил 5 октября губернатор Андрей Воробьев на заседании правительства области. Трансляцию показал телеканал «360».

«Все что касается учебных заведений: треть из них ушла на каникулы. На следующей неделе уходят на каникулы. Министру образования уделять ещё раз принципиально важное внимание (утреннему) фильтру», — цитирует «РИА Новости» Воробьева. Он добавил, что пока учащиеся посещают учебные заведения, необходимо проверять каждого ребёнка при входе в школу. «Если у него есть какие-то недомогания, беспокойства, никто не должен эту работу делать спустя рукава», — пояснил он.

Ранее министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина разъяснила, что половина школ Московской области, в которых учебным графиком предусмотрены каникулы с 5 октября, уйдут на каникулы ровно на одну неделю. Директора остальных школ должны принимать решение о досрочных каникулах вместе с управляющим советом и родителями, исходя из эпидемиологической ситуации.

Сегодня замглавы Минпросвещения Виктор Басюк сообщил, что школы в Москве перейдут на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столичных школах каникулы пройдут с 5 по 18 октября. Обычно осенние каникулы длятся неделю.

По данным на 5 октября, в России зафиксировано 10 888 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Второй день подряд в России регистрируют более 10 000 новых случаев COVID-19. В Москве за сутки выявлено 3 537 случаев заражения коронавирусом, 913 пациентов выздоровели, 27 человек скончались. В Подмосковье за сутки число заразившихся увеличилось на 339 человек и составило 74 970.

Ранее по теме: Власти Подмосковья разъяснили ситуацию со школьными каникулами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных