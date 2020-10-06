СК возбудил дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря, сообщается на сайте ведомства. Дело ведут следователи Следственного управления СК по Свердловской области.
По версии следствия, в период с 2004 по 2019 гг. в Среднеуральском женском монастыре в качестве воспитательных мер били и истязали семерых детей. Четверо из них жили на территории монастыря без родителей.
Среднеуральский монастырь был построен под руководством Сергия Романова, в 2002 г. его назначили духовником монастыря. 16 июня 2020 г. Романов при поддержке казаков «захватил» монастырь и отстранил его настоятельницу. В сентябре суд екатеринбургской епархии отлучил его от церкви за отрицание коронавируса. В апреле на проповеди Романов заявил, что пандемии коронавирусной инфекции не существует, и проклял всех, кто призывает из-за нее закрыть храмы.