В России могут ввести специальные льготы за сдачу норм ГТО
Президент России Владимир Путин в ходе заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта призвал рассмотреть предложение губернатора Приморья Олега Кожемяко о предоставлении специальных льгот гражданам, сдавшим нормативы физподготовки в рамках системы ГТО («Готов к труду и обороне»), передает пресс-служба Кремля.
Кожемяко, возглавляющий рабочую группу «Туризм, физкультура и спорт» при Госсовете, в разговоре с главой государства заявил, что сейчас нормы ГТО не пользуются особой популярностью у россиян, и поэтому для их выполнения надо поощрять материально, в частности, льготами при покупках в спортивных магазинах. «Конечно, можно, как Олег Николаевич предложил, вводить какие‑то льготы при приобретении, я не знаю, спортивных товаров и так далее. Это какая‑то необычная форма поощрения занятий спортом, но обо всем можно, конечно, подумать», — заявил Путин.
В то же время глава государства отметил, что ГТО не стоит приравнивать к неким бюрократическим нормативам, «скучным и таким вялым, которые не приносят радости и удовольствия от их сдачи». «Сама по себе организация процесса должна быть интересной и захватывающей, особенно для молодых людей», — сказал Путин.
Ранее глава государства поддержал идею увеличить размер отчислений на спорт от букмекеров, высказанную главой Минфина Антоном Силуановым. По словам Силуанова, прибыль букмекеров за 2019 г. составила 30 млрд руб. При этом сумма целевых отчислений — 1,2 млрд руб., налоговые выплаты — 770 млн руб., и они бы могли увеличить последние «в пару раз».
В соответствии с действующим законодательством, букмекерские конторы должны делать целевые отчисления от своего дохода, которые затем направляются на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта. Размер таких отчислений составляет 5%. При этом общий объем отчислений по всем играм в букмекерской конторе не может быть меньше 15 млн руб.