В России могут ввести специальные льготы за сдачу норм ГТО

Кожемяко, возглавляющий рабочую группу «Туризм, физкультура и спорт» при Госсовете, в разговоре с главой государства заявил, что сейчас нормы ГТО не пользуются особой популярностью у россиян, и поэтому для их выполнения надо поощрять материально, в частности, льготами при покупках в спортивных магазинах. «Конечно, можно, как Олег Николаевич предложил, вводить какие‑то льготы при приобретении, я не знаю, спортивных товаров и так далее. Это какая‑то необычная форма поощрения занятий спортом, но обо всем можно, конечно, подумать», — заявил Путин.