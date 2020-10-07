Колокольцев выступил за увеличение штрафов за повторные нарушения ПДД

В качестве примера он привел нарушения правил дорожного движения. «Потому что мы знаем много случаев, когда гражданин, скажем так, в год десятки, сотни раз нарушает отдельное правонарушение, а никакие штрафные санкции его не останавливают. Значит, нужно переходить и разрабатывать более серьезные меры воздействия для того, чтобы этот гражданин просто для себя сделал вывод, что или он лишится водительского удостоверения, либо он будет вести законопослушный образ жизни», — подчеркнул глава МВД.