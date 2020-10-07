Колокольцев выступил за увеличение штрафов за повторные нарушения ПДД
Необходимо увеличивать суммы штрафов за повторные правонарушения, касающиеся общественной безопасности, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
«Те правонарушения, которые напрямую касаются общественной безопасности, других видов противоправной деятельности, которые могут принести несоизмеримый вред интересам граждан, их здоровью, их безопасности, конечно, здесь суммы штрафные необходимо увеличивать», — сказал Колокольцев.
В качестве примера он привел нарушения правил дорожного движения. «Потому что мы знаем много случаев, когда гражданин, скажем так, в год десятки, сотни раз нарушает отдельное правонарушение, а никакие штрафные санкции его не останавливают. Значит, нужно переходить и разрабатывать более серьезные меры воздействия для того, чтобы этот гражданин просто для себя сделал вывод, что или он лишится водительского удостоверения, либо он будет вести законопослушный образ жизни», — подчеркнул глава МВД.
Штраф в размере 100 руб. — «это уже какой-то анахронизм», отметил он. «Это, скорее всего, даже не штраф, а мера предупреждения. А наша позиция, она достаточно простая и прозрачная — при повторном совершении правонарушения необходимо ужесточение и увеличение штрафных санкций», — объяснил Колокольцев. При этом, за правонарушение, совершенное впервые, граждан не надо наказывать строго и устанавливать высокие суммы штрафов. «Но, опять-таки, это касается тех направлений правоохранительной деятельности, где не столь велика опасность от последствий их совершения», — заключил глава МВД.
В апреле 2019 г. Госавтоинспекция предлагала увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20–40 км/ч до 3000 руб.(сейчас 500), от 40 до 60 км/ч — на 4000 (сейчас 1 500 ) и так далее. Минюст от предложенной идеи решил отказаться.
С 2016 г. в КоАП было внесено изменение, по которому при добровольной оплате водителем штрафа в первые 20 дней ему предоставляется скидка в 50%. Возможность не касается штрафов за наиболее тяжкие нарушения, в частности управление машиной в состоянии опьянения.