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Минюст отказался от повышения размеров штрафов в новой редакции КоАП

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В проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов останутся в действующей редакции. Об этом сообщает Минюст РФ по итогам публичного обсуждения проекта нового КоАП.

«По результатам публичного обсуждения проекта нового КоАП решено согласиться с необходимостью снижения до действующего уровня размеров административных штрафов по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение», — говорится в сообщении министерства. Отказаться от повышения штрафов решили, что избежать «роста административной нагрузки на граждан и бизнес».

Проектом ранее предусматривалось увеличение размера штрафов. К примеру, за превышение скорости — до 5 тыс. рублей. Штраф для индивидуальных предпринимателей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям пребывания, обучения, отдыха и воспитания детей увеличивался в 70 раз: с максимальных 7000 до 500 000 руб. Штраф за непредоставление в положенный срок документов в налоговые и таможенные органы для должностных лиц должен был вырасти в 16 раз (с 500 до 8000 руб.), за нарушение действующих санитарно-гигиенических правил для индивидуальных предпринимателей – в 10 раз (с 1000 до 10 000 руб.)

По итогам обсуждения Минюст предложил закрепить в проекте КоАП презумпцию невиновности, которая ранее была включена в Процессуальный кодекс об административных правонарушениях (ПКоАП РФ, новый кодекс), но не нашла отражения в новой редакции КоАП. Лицам, впервые совершившим незначительные административные нарушения, выявленные надзорными органами, предлагается заменять штраф на предупреждение.

Проекты двух кодексов были опубликованы 30 января 2020 г. Планировалось, что оба вступят в силу 1 января 2021 г. , однако целый ряд положений, в том числе о повышении штрафов за нарушения правил на дороге, вызвал шквал критики, в том числе со стороны премьера Михаила Мишустина. Он отметил, что новые размеры штрафов непосильны для многих из водителей и потребовал изменить подход к их установлению. В правительство России проекты КоАПП и ПКоАП предполается внести в мае 2020 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных