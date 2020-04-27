Минюст отказался от повышения размеров штрафов в новой редакции КоАП
В проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов останутся в действующей редакции. Об этом сообщает Минюст РФ по итогам публичного обсуждения проекта нового КоАП.
«По результатам публичного обсуждения проекта нового КоАП решено согласиться с необходимостью снижения до действующего уровня размеров административных штрафов по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение», — говорится в сообщении министерства. Отказаться от повышения штрафов решили, что избежать «роста административной нагрузки на граждан и бизнес».
Проектом ранее предусматривалось увеличение размера штрафов. К примеру, за превышение скорости — до 5 тыс. рублей. Штраф для индивидуальных предпринимателей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям пребывания, обучения, отдыха и воспитания детей увеличивался в 70 раз: с максимальных 7000 до 500 000 руб. Штраф за непредоставление в положенный срок документов в налоговые и таможенные органы для должностных лиц должен был вырасти в 16 раз (с 500 до 8000 руб.), за нарушение действующих санитарно-гигиенических правил для индивидуальных предпринимателей – в 10 раз (с 1000 до 10 000 руб.)
По итогам обсуждения Минюст предложил закрепить в проекте КоАП презумпцию невиновности, которая ранее была включена в Процессуальный кодекс об административных правонарушениях (ПКоАП РФ, новый кодекс), но не нашла отражения в новой редакции КоАП. Лицам, впервые совершившим незначительные административные нарушения, выявленные надзорными органами, предлагается заменять штраф на предупреждение.
Проекты двух кодексов были опубликованы 30 января 2020 г. Планировалось, что оба вступят в силу 1 января 2021 г. , однако целый ряд положений, в том числе о повышении штрафов за нарушения правил на дороге, вызвал шквал критики, в том числе со стороны премьера Михаила Мишустина. Он отметил, что новые размеры штрафов непосильны для многих из водителей и потребовал изменить подход к их установлению. В правительство России проекты КоАПП и ПКоАП предполается внести в мае 2020 г.