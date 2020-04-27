Минюст отказался от повышения размеров штрафов в новой редакции КоАП

Проектом ранее предусматривалось увеличение размера штрафов. К примеру, за превышение скорости — до 5 тыс. рублей. Штраф для индивидуальных предпринимателей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям пребывания, обучения, отдыха и воспитания детей увеличивался в 70 раз: с максимальных 7000 до 500 000 руб. Штраф за непредоставление в положенный срок документов в налоговые и таможенные органы для должностных лиц должен был вырасти в 16 раз (с 500 до 8000 руб.), за нарушение действующих санитарно-гигиенических правил для индивидуальных предпринимателей – в 10 раз (с 1000 до 10 000 руб.)