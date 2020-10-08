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В Москве за сутки госпитализировали 1008 пациентов с коронавирусом

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В Москве за сутки госпитализированы 1008 пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб. За последнюю неделю было госпитализировано на 14% больше, чем за предыдущую. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах столицы находится 255 человек.

Всего за последние сутки в столице выявлено 3 323 новых случаев заражения коронавирусом, 1 341 пациент выздоровел, 55 человек умерли. Всего в столице зафиксировано 318 111 случаев COVID-19. За последние сутки в России зафиксировано 11 493 новых случая коронавируса. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 260 112. 

6 октября в Подмосковье в парке «Патриот» был открыт резервный госпиталь для больных коронавирусом. Дополнительные госпитали для лечения пациентов с коронавирусом открылись в выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское» в Москве. Резервные мощности коечного фонда, законсервированные до новой вспышки заболеваемости, в столице начали вводить в строй с конца сентября.

Ранее по теме: В Москве открыли резервные госпитали для пациентов с коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных