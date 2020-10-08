В Москве за сутки госпитализировали 1008 пациентов с коронавирусом

6 октября в Подмосковье в парке «Патриот» был открыт резервный госпиталь для больных коронавирусом. Дополнительные госпитали для лечения пациентов с коронавирусом открылись в выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское» в Москве. Резервные мощности коечного фонда, законсервированные до новой вспышки заболеваемости, в столице начали вводить в строй с конца сентября.