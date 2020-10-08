В Москве за сутки госпитализировали 1008 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализированы 1008 пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб. За последнюю неделю было госпитализировано на 14% больше, чем за предыдущую. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах столицы находится 255 человек.
Всего за последние сутки в столице выявлено 3 323 новых случаев заражения коронавирусом, 1 341 пациент выздоровел, 55 человек умерли. Всего в столице зафиксировано 318 111 случаев COVID-19. За последние сутки в России зафиксировано 11 493 новых случая коронавируса. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 260 112.
6 октября в Подмосковье в парке «Патриот» был открыт резервный госпиталь для больных коронавирусом. Дополнительные госпитали для лечения пациентов с коронавирусом открылись в выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское» в Москве. Резервные мощности коечного фонда, законсервированные до новой вспышки заболеваемости, в столице начали вводить в строй с конца сентября.