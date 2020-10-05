В Москве открыли резервные госпитали для пациентов с коронавирусом
Дополнительные госпитали для лечения пациентов с коронавирусом открылись в выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское», заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба столичного оперштаба.
«Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское», — говорится в сообщении. Резервные мощности коечного фонда, законсервированные до новой вспышки заболеваемости, в столице начали вводить в строй с конца сентября.
Ранее оперштаб Москвы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову сообщил, что в столице утвержден единый стандарт лечения зараженных в стационарах. В частности, он подразумевает использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемые при «цитокиновом шторме», применение технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер.
По состоянию на 5 октября. в Москве за сутки выявлено 3 537 случаев заражения коронавирусом, что соответствует показателям мая этого года, когда в столице действовал режим обязательной самоизоляции. Пока городские власти ввели обязательный домашний режим для пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин. От работодателей в мэрии Москвы потребовали перевести 30% сотрудников на удаленку. Школьники, отправленные на продленные, двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября. Также принято решение перевести занятия в школах на дистанционное обучение.