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В Москве открыли резервные госпитали для пациентов с коронавирусом

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Дополнительные госпитали для лечения пациентов с коронавирусом открылись в выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское», заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба столичного оперштаба.

«Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское», — говорится в сообщении. Резервные мощности коечного фонда, законсервированные до новой вспышки заболеваемости, в столице начали вводить в строй с конца сентября.

Ранее оперштаб Москвы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову сообщил, что в столице утвержден единый стандарт лечения зараженных в стационарах. В частности, он подразумевает использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемые при «цитокиновом шторме», применение технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер.

По состоянию на 5 октября. в Москве за сутки выявлено 3 537 случаев заражения коронавирусом, что соответствует показателям мая этого года, когда в столице действовал режим обязательной самоизоляции. Пока городские власти ввели обязательный домашний режим для пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин. От работодателей в мэрии Москвы потребовали перевести 30% сотрудников на удаленку. Школьники, отправленные на продленные, двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября. Также принято решение перевести занятия в школах на дистанционное обучение.

Ранее по теме: В мэрии Москвы задумались об ужесточении карантина

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных