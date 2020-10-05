В Москве открыли резервные госпитали для пациентов с коронавирусом

По состоянию на 5 октября. в Москве за сутки выявлено 3 537 случаев заражения коронавирусом, что соответствует показателям мая этого года, когда в столице действовал режим обязательной самоизоляции. Пока городские власти ввели обязательный домашний режим для пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин. От работодателей в мэрии Москвы потребовали перевести 30% сотрудников на удаленку. Школьники, отправленные на продленные, двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября. Также принято решение перевести занятия в школах на дистанционное обучение.