СМИ сообщили о падении снаряда в Дагестане
Сотрудники силовых структур выехали на место взрыва снаряда неизвестного происхождения в Агульском районе Дагестана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«По предварительным данным, произошел взрыв близ села Чираг Агульского района. Взорвался снаряд, образовалась воронка. На место выехали взрывотехники ФСБ и МВД для проведения экспертизы», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Силовики по фрагментам снаряда установят его тип и происхождение.
Источник добавил, что взрыв произошел в 10 км от села, его жители слышали грохот и толчок. Местный портал «Будни Кавказа» сообщает, что от падения снаряда образовалась воронка глубиной в два и диаметром около 15 метров. Портал называет снаряд «ракетой». Официальной информации об инциденте пока не поступало.
Агульский район находится в южной части Дагестана. До Нагорного Карабаха, где идут активные боевые действия и применяется дальнобойная артиллерия и тактические ракеты, отсюда более 200 км.