СМИ сообщили о падении снаряда в Дагестане

Источник добавил, что взрыв произошел в 10 км от села, его жители слышали грохот и толчок. Местный портал «Будни Кавказа» сообщает, что от падения снаряда образовалась воронка глубиной в два и диаметром около 15 метров. Портал называет снаряд «ракетой». Официальной информации об инциденте пока не поступало.