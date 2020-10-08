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СМИ сообщили о падении снаряда в Дагестане

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Сотрудники силовых структур выехали на место взрыва снаряда неизвестного происхождения в Агульском районе Дагестана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«По предварительным данным, произошел взрыв близ села Чираг Агульского района. Взорвался снаряд, образовалась воронка. На место выехали взрывотехники ФСБ и МВД для проведения экспертизы», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Силовики по фрагментам снаряда установят его тип и происхождение. 

Источник добавил, что взрыв произошел в 10 км от села, его жители слышали грохот и толчок. Местный портал «Будни Кавказа» сообщает, что от падения снаряда образовалась воронка глубиной в два и диаметром около 15 метров. Портал называет снаряд «ракетой». Официальной информации об инциденте пока не поступало.

Агульский район находится в южной части Дагестана. До Нагорного Карабаха, где идут активные боевые действия и применяется дальнобойная артиллерия и тактические ракеты, отсюда более 200 км.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных