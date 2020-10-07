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Число пострадавших в ДТП в Дагестане выросло до 14 человек

Ведомости

Число пострадавших в результате ДТП в Дагестане с участием «Газели» с детьми и пятью автомобилями возросло до 14 человек, из которых 10 — дети. Три человека погибли. Об этом говорится в сообщении Минздрава республики.

«По уточненной информации три человека погибли и еще 14 пострадали, среди них 10 детей в результате ДТП с участием грузовых автомашин и школьного микроавтобуса у села Рыбалко, Кизлярского района», — сообщили в региональном Минздраве. 

Все пострадавшие уже доставлены в Кизлярскую центральную городскую больницу. Состояние четверых: троих детей и одного взрослого, оценивается медиками как тяжелое. Они находятся под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации, заявили в Минздраве республики.

В ведомстве также рассказали, что остальные пострадавшие в результате аварии получили травмы средней степени тяжести.

Ранее по теме: В массовом ДТП в Дагестане погибли три человека

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных