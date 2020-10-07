Число пострадавших в ДТП в Дагестане выросло до 14 человек
Число пострадавших в результате ДТП в Дагестане с участием «Газели» с детьми и пятью автомобилями возросло до 14 человек, из которых 10 — дети. Три человека погибли. Об этом говорится в сообщении Минздрава республики.
«По уточненной информации три человека погибли и еще 14 пострадали, среди них 10 детей в результате ДТП с участием грузовых автомашин и школьного микроавтобуса у села Рыбалко, Кизлярского района», — сообщили в региональном Минздраве.
Все пострадавшие уже доставлены в Кизлярскую центральную городскую больницу. Состояние четверых: троих детей и одного взрослого, оценивается медиками как тяжелое. Они находятся под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации, заявили в Минздраве республики.
В ведомстве также рассказали, что остальные пострадавшие в результате аварии получили травмы средней степени тяжести.