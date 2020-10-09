«Сбер» спрогнозировал пики заболеваемости коронавирусом
«Сбер» разработал прогноз прироста числа заразившихся коронавирусом в зависимости от соблюдения эпидемиологических мер. Пик заболеваемости коронавирусом в России, по данным прогноза, придется на 8 или 12 ноября, в Москве он возможен раньше — 17 или 24 октября. Прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни.
Эксперты допустили четыре сценария прогноза распространения вируса по России. При редком нарушении мер профилактики пик заражения наступит 8 ноября, с максимальный суточный приростом заболевших 17 645. При этом если россияне будут вести себя как обычно, пик заболеваемости придется также на 8 ноября, но прирост будет на уровне 23 325 случаев за сутки. При частом нарушении мер безопасности пик заболеваемости придется на 12 ноября, прирост в этом случае составит 21 968.
В Москве при соблюдении мер пик прогнозируется на 17 октября — прирост заболеваемости составит 4865 случаев. Самый большой прирост возможен, если люди будут вести себя как обычно — в таком случае пик заболеваемости коронавирусом придется на 24 октября и составит 7969 случаев заражения за сутки.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 8 октября, в России за сутки число случаев заражения коронавирусом выросло на 11 493 — до 1 260 112. За весь период 1 002 329 пациентов выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 22 056 смертей, связанных с коронавирусом.