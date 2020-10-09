«Сбер» спрогнозировал пики заболеваемости коронавирусом

Эксперты допустили четыре сценария прогноза распространения вируса по России. При редком нарушении мер профилактики пик заражения наступит 8 ноября, с максимальный суточный приростом заболевших 17 645. При этом если россияне будут вести себя как обычно, пик заболеваемости придется также на 8 ноября, но прирост будет на уровне 23 325 случаев за сутки. При частом нарушении мер безопасности пик заболеваемости придется на 12 ноября, прирост в этом случае составит 21 968.