Академик РАН: до конца осени значительная часть россиян может переболеть COVID-19
Если заболеваемость коронавирусом продолжит расти нынешними темпами, то значительная часть россиян встретится с вирусом до конца текущего сезона, заявил «РИА Новости» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.
«Если заболеваемость (коронавирусом) будет расти такими темпами, как сейчас, то уже очень значительная часть населения встретится с вирусом. Не обязательно заболеет, потому что большая часть случаев бессимптомная, но, по крайней мере, встретится с вирусом еще до конца этого сезона», – сказал Лукашев. Когда большинство россиян будут иметь иммунитет к коронавирусу, он станет сезонным заболеваением, и его перестанут замечать, добавил он.
За прошедшие сутки в России зафиксировано 12 126 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб. Это рекордный суточный прирост за все время пандемии. Прежний рекорд был зафиксирован 11 мая — тогда заболели 11 656 человек. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 272 238. За сутки в России полностью выздоровели 7 092 человека, 201 человек умер. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, 1 009 421 человек выздоровели.