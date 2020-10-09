Академик РАН: до конца осени значительная часть россиян может переболеть COVID-19

«Если заболеваемость (коронавирусом) будет расти такими темпами, как сейчас, то уже очень значительная часть населения встретится с вирусом. Не обязательно заболеет, потому что большая часть случаев бессимптомная, но, по крайней мере, встретится с вирусом еще до конца этого сезона», – сказал Лукашев. Когда большинство россиян будут иметь иммунитет к коронавирусу, он станет сезонным заболеваением, и его перестанут замечать, добавил он.