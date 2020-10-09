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Академик РАН: до конца осени значительная часть россиян может переболеть COVID-19

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Если заболеваемость коронавирусом продолжит расти нынешними темпами, то значительная часть россиян встретится с вирусом до конца текущего сезона, заявил «РИА Новости» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

«Если заболеваемость (коронавирусом) будет расти такими темпами, как сейчас, то уже очень значительная часть населения встретится с вирусом. Не обязательно заболеет, потому что большая часть случаев бессимптомная, но, по крайней мере, встретится с вирусом еще до конца этого сезона», – сказал Лукашев. Когда большинство россиян будут иметь иммунитет к коронавирусу, он станет сезонным заболеваением, и его перестанут замечать, добавил он.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 12 126 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб. Это рекордный суточный прирост за все время пандемии. Прежний рекорд был зафиксирован 11 мая — тогда заболели 11 656 человек. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 272 238. За сутки в России полностью выздоровели 7 092 человека, 201 человек умер. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, 1 009 421 человек выздоровели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных