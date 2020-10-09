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В Рязанской области отменили введенный из-за взрывов режим ЧС

Ведомости

Режим чрезвычайной ситуации отменили в двух районах Рязанской области — в Скопинском и Ряжском районах, пострадавших после взрывов на складах, следует из распоряжения губернатора региона Николая Любимова.

«Режим ЧС снят в связи с завершением мероприятий оперативного реагирования на чрезвычайную ситуацию, связанную с частичным повреждением жилых помещений в населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов на территории воинской части», — пояснили в пресс-службе губернатора.

7 октября на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области начали взрываться боеприпасы. По версии Минобороны, причиной этого стал пожар, который перекинулся от загоревшейся травы на артиллерийский склад. В МЧС сообщили, что из-за пожара и взрывов снарядов на артиллерийском складе эвакуировано несколько поселков, а также перекрыта трасса Москва — Волгоград («Каспий»). На следующий день пожар был локализован.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных