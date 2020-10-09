В Рязанской области отменили введенный из-за взрывов режим ЧС

7 октября на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области начали взрываться боеприпасы. По версии Минобороны, причиной этого стал пожар, который перекинулся от загоревшейся травы на артиллерийский склад. В МЧС сообщили, что из-за пожара и взрывов снарядов на артиллерийском складе эвакуировано несколько поселков, а также перекрыта трасса Москва — Волгоград («Каспий»). На следующий день пожар был локализован.