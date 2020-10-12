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В Белоруссии на акциях протеста 11 октября задержали 713 человек

Ведомости

В Белоруссии 11 октября прошли 25 протестных акций, в ходе которых были задержаны 713 человек, сообщает МВД страны.

«Всего по стране общее количество протестующих составило около 11 000 человек. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан», — говорится в сообщении пресс-секретаря министерства. По его данным, до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек

Отмечается, что были зафиксированы многочисленные факты столкновений с правоохранительными органами, при этом они не всегда были связаны с задержаниями.

В Минске в районе пр. Победителей, где собрались разрозненные группы граждан, фиксировалось активное неповиновение органам правопорядка. В Частности, была сформирована колонна, которая блокировала движение транспорта, создавая трудности для водителей.

Акции протеста в Белоруссии начались после прошедших 9 августа выборов президента в стране. Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, которая утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. 23 сентября в Минске Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента Белоруссии.

Ранее по теме: В центре Минска начались столкновения протестующих с силовиками

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных