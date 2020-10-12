В Белоруссии на акциях протеста 11 октября задержали 713 человек
В Белоруссии 11 октября прошли 25 протестных акций, в ходе которых были задержаны 713 человек, сообщает МВД страны.
«Всего по стране общее количество протестующих составило около 11 000 человек. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан», — говорится в сообщении пресс-секретаря министерства. По его данным, до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек
Отмечается, что были зафиксированы многочисленные факты столкновений с правоохранительными органами, при этом они не всегда были связаны с задержаниями.
В Минске в районе пр. Победителей, где собрались разрозненные группы граждан, фиксировалось активное неповиновение органам правопорядка. В Частности, была сформирована колонна, которая блокировала движение транспорта, создавая трудности для водителей.
Акции протеста в Белоруссии начались после прошедших 9 августа выборов президента в стране. Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, которая утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. 23 сентября в Минске Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента Белоруссии.