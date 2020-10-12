В Белоруссии на акциях протеста 11 октября задержали 713 человек

Акции протеста в Белоруссии начались после прошедших 9 августа выборов президента в стране. Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, которая утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. 23 сентября в Минске Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента Белоруссии.