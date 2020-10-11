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В центре Минска начались столкновения протестующих с силовиками

Ведомости

В центре Минска начались столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов, сообщает Tut.by.

По данным портала, протестующие начали собираться на очередную воскресную акцию у стелы «Минск — город-герой», после чего бойцы ОМОНа и неизвестные в балаклавах начали задерживать демонстрантов, пуская в ход дубинки и спецсредства. Часть протестующих пытается дать силовикам отпор, отмечают очевидцы.

«Таких жестких столкновений не было практически два месяца», — отмечают корреспонденты Tut.by.

Как уточняет «Интерфакс», силовики применили перцовый газ, протестующие стали забрасывать их бутылками и уличной мебелью. По оценкам очевидцев, силовики задержали около 50 человек. В минском управлении МВД также рассказали агентству, что против демонстрантов применили водометы.

Правоохранители задержали также четырех корреспондентов ТАСС, освещавших акцию протеста. Переписав их данные и сфотографировав аккредитационные карточки, силовики отпустили журналистов, однако вскоре двоих из них задержали повторно и отвезли в то же самое РУВД для проверки документов, после чего отпустили. Задержан также и корреспондент «РИА Новости».

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза, которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом. Позже Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей, а также об усилении охраны границ с Украиной.

23 сентября в Минске Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента Белоруссии. Как сообщало агентство «БелТА», церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. Дата и время инаугурации до последнего держались в тайне. Кадры с церемонии были показаны в эфире телеканала «Беларусь 24» позднее самой процедуры, иностранные послы не приглашались. По заявлению минюста Белоруссии, приглашение послов не является обязательным согласно законодательству, а сама инаугурация прошла в соответствии с законом.

Ранее по теме: Лукашенко встретился с находящимися в СИЗО членами Координационного совета оппозиции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных