В центре Минска начались столкновения протестующих с силовиками
В центре Минска начались столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов, сообщает Tut.by.
По данным портала, протестующие начали собираться на очередную воскресную акцию у стелы «Минск — город-герой», после чего бойцы ОМОНа и неизвестные в балаклавах начали задерживать демонстрантов, пуская в ход дубинки и спецсредства. Часть протестующих пытается дать силовикам отпор, отмечают очевидцы.
«Таких жестких столкновений не было практически два месяца», — отмечают корреспонденты Tut.by.
Как уточняет «Интерфакс», силовики применили перцовый газ, протестующие стали забрасывать их бутылками и уличной мебелью. По оценкам очевидцев, силовики задержали около 50 человек. В минском управлении МВД также рассказали агентству, что против демонстрантов применили водометы.
Правоохранители задержали также четырех корреспондентов ТАСС, освещавших акцию протеста. Переписав их данные и сфотографировав аккредитационные карточки, силовики отпустили журналистов, однако вскоре двоих из них задержали повторно и отвезли в то же самое РУВД для проверки документов, после чего отпустили. Задержан также и корреспондент «РИА Новости».
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза, которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом. Позже Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей, а также об усилении охраны границ с Украиной.
23 сентября в Минске Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента Белоруссии. Как сообщало агентство «БелТА», церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. Дата и время инаугурации до последнего держались в тайне. Кадры с церемонии были показаны в эфире телеканала «Беларусь 24» позднее самой процедуры, иностранные послы не приглашались. По заявлению минюста Белоруссии, приглашение послов не является обязательным согласно законодательству, а сама инаугурация прошла в соответствии с законом.