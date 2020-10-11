В центре Минска начались столкновения протестующих с силовиками

23 сентября в Минске Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента Белоруссии. Как сообщало агентство «БелТА», церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. Дата и время инаугурации до последнего держались в тайне. Кадры с церемонии были показаны в эфире телеканала «Беларусь 24» позднее самой процедуры, иностранные послы не приглашались. По заявлению минюста Белоруссии, приглашение послов не является обязательным согласно законодательству, а сама инаугурация прошла в соответствии с законом.