Двое росгвардейцев и полицейский погибли в Грозном в перестрелке

11 октября спецназ также ликвидировал в Чечне двух боевиков в ходе контртеррористической операции. В конце августа НАК сообщал о ликвидации трех вооруженных сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Ингушетии. В ходе перестрелки в селе Троицкое получили ранения двое бойцов спецназа.