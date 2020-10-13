Двое росгвардейцев и полицейский погибли в Грозном в перестрелке
В Национальном антитеррористическом комитете РБК подтвердили, что трое сотрудников правоохранительных органов погибли в результате перестрелки. Четверо боевиков убиты.
В районе перестрелки ввели режим контртеррористической операции, сообщили агентству в Национальном антитеррористическом комитете. «Принято решение о проведении с 07:40 мск 13 октября контртеррористической операции и введении правового режима контртеррористической операции в границах Октябрьского района города Грозного», — говорится в сообщении. Источник «РИА Новостей» рассказал, что операция завершена.
11 октября спецназ также ликвидировал в Чечне двух боевиков в ходе контртеррористической операции. В конце августа НАК сообщал о ликвидации трех вооруженных сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Ингушетии. В ходе перестрелки в селе Троицкое получили ранения двое бойцов спецназа.