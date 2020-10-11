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В Чечне ликвидировали двух боевиков

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В Чечне спецназ в ходе контртеррористической операции ликвидировал двух вооруженных боевиков, передает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«В Чеченской Республике в ходе контртеррористической операции нейтрализованы двое вооруженных бандитов», — заявили в НАК.

В комитете пояснили, что силовики получили сведения о вооруженных людях в Серноводском районе, после чего республиканское управление ФСБ приняло решение о проведении спецоперации.

Отмечается, что силовики блокировали преступников неподалеку от станицы Ассиновская и предложили им сдаться. Боевики в ответ открыли огонь, в результате перестрелки они были убиты.

Ранее в конце августа НАК сообщал о ликвидации трех вооруженных сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Ингушетии. В ходе перестрелки в селе Троицкое получили ранения двое бойцов спецназа.

Ранее по теме: В ходе перестрелки с боевиками в Ингушетии пострадали двое бойцов спецназа

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных