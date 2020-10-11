В Чечне ликвидировали двух боевиков
В Чечне спецназ в ходе контртеррористической операции ликвидировал двух вооруженных боевиков, передает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).
«В Чеченской Республике в ходе контртеррористической операции нейтрализованы двое вооруженных бандитов», — заявили в НАК.
В комитете пояснили, что силовики получили сведения о вооруженных людях в Серноводском районе, после чего республиканское управление ФСБ приняло решение о проведении спецоперации.
Отмечается, что силовики блокировали преступников неподалеку от станицы Ассиновская и предложили им сдаться. Боевики в ответ открыли огонь, в результате перестрелки они были убиты.
Ранее в конце августа НАК сообщал о ликвидации трех вооруженных сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Ингушетии. В ходе перестрелки в селе Троицкое получили ранения двое бойцов спецназа.