В ходе перестрелки с боевиками в Ингушетии пострадали двое бойцов спецназа
В результате перестрелки с боевиками в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии двое бойцов спецназа получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Контртеррористическая операция в Троицком была организована в воскресенье после того, как оперативники получили информацию о том, что вооруженные бандиты скрываются в жилом доме на окраине села.
«Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В ходе перестрелки трое бандитов были нейтрализованы», ‒ рассказали в НАК.
В комитете уточнили, что боевики были сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». При них оперативники обнаружили автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства. Ранее в воскресенье ТАСС сообщал о двух убитых боевиках в рамках операции.
Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317, ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ).