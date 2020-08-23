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В ходе перестрелки с боевиками в Ингушетии пострадали двое бойцов спецназа

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В результате перестрелки с боевиками в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии двое бойцов спецназа получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Контртеррористическая операция в Троицком была организована в воскресенье после того, как оперативники получили информацию о том, что вооруженные бандиты скрываются в жилом доме на окраине села.

«Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В ходе перестрелки трое бандитов были нейтрализованы», ‒ рассказали в НАК.

В комитете уточнили, что боевики были сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». При них оперативники обнаружили автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства. Ранее в воскресенье ТАСС сообщал о двух убитых боевиках в рамках операции.

Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317, ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ).

Ранее по теме: В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных