В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков
Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один задержан, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
Операция проводилась в Назрани и в селе Сагопша Малгобекского района. По информации НАК, боевики находились в частных домах, в ходе операции прилегающую к ним территорию оцепили. С вечера четверга и до утра пятницы в населенном пункте действовал режим контртеррористической операции. Источники «Интерфакс-Юга» сообщали о перестрелке между группой боевиков и сотрудниками правоохранительных органов.
«В ответ преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан», – рассказали в НАК. На месте были обнаружены боеприпасы и взрывное устройство. Пострадавших нет.