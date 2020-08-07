В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков

Операция проводилась в Назрани и в селе Сагопша Малгобекского района. По информации НАК, боевики находились в частных домах, в ходе операции прилегающую к ним территорию оцепили. С вечера четверга и до утра пятницы в населенном пункте действовал режим контртеррористической операции. Источники «Интерфакс-Юга» сообщали о перестрелке между группой боевиков и сотрудниками правоохранительных органов.