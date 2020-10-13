В НАК назвали число предотвращенных терактов на Северном Кавказе
С начала 2019 г. на Северном Кавказе предотвратили 19 терактов, ликвидировано 60 боевиков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение по итогам заседания Национального антитеррористического комитета (НАК).
«(Глава НАК, директор ФСБ Александр) Бортников проинформировал участников о том, что с начала 2019 г. на Северном Кавказе предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов, ликвидировано 60 боевиков, задержано 144 бандита и 220 пособников, пресечена деятельность 35 законспирированных ячеек», — говорится в сообщении.
Кроме этого в НАК подчеркнули, что сторонники террористических организаций продолжают попытки вербовки в регионе Северного Кавказа. «Главари международных террористических организаций стремятся распространить идеологию терроризма в северокавказском регионе, продолжают попытки вербовки своих сторонников, используя для этого в том числе социальные сети и мессенджеры», — добавили в комитете.
24 сентября секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что с января 2019 г. по август 2020 г. на Дальнем Востоке были предотвращены три теракта.