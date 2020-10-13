В НАК назвали число предотвращенных терактов на Северном Кавказе

Кроме этого в НАК подчеркнули, что сторонники террористических организаций продолжают попытки вербовки в регионе Северного Кавказа. «Главари международных террористических организаций стремятся распространить идеологию терроризма в северокавказском регионе, продолжают попытки вербовки своих сторонников, используя для этого в том числе социальные сети и мессенджеры», — добавили в комитете.