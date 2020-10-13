Мишустин наградил Кудрина медалью Столыпина II степени

Алексей Кудрин был назначен на должность председателя Счетной палаты России в мае 2018 г. До этого он занимал должности вице-премьера (2000-2004 гг., 2007-2011 г.) и министра финансов с 2000 по 2011 гг. С сентября 2019 г. является председателем Международной организации высших органов аудита, а также входит в совет при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.