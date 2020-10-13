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Мишустин наградил Кудрина медалью Столыпина II степени

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Премьер-министр Михаил Мишустин наградил председателя Счетной палаты Алексея Кудрина медалью имени П.А. Столыпина II степени «за большой вклад в укрепление системы государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу». Такое распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Это первая госнаграда Кудрина с 2011 г.

Алексей Кудрин был назначен на должность председателя Счетной палаты России в мае 2018 г. До этого он занимал должности вице-премьера (2000-2004 гг., 2007-2011 г.)  и министра финансов с 2000 по 2011 гг. С сентября 2019 г. является председателем Международной организации высших органов аудита, а также входит в  совет при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. 

Кудрин является автором более 30 научных работ в области экономики и финансов. Среди наград Алексея Кудрина – орден «За заслуги перед Отечеством» III (2010) и IV степеней (2005), орден Дружбы (2011), медаль Столыпина П.А. I степени (2010). В 2006 г. британская газета «Emerging markets» назвала Кудрина лучшим министром финансов среди европейских стран с развивающимся рынком.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных