Мишустин наградил Кудрина медалью Столыпина II степени
Премьер-министр Михаил Мишустин наградил председателя Счетной палаты Алексея Кудрина медалью имени П.А. Столыпина II степени «за большой вклад в укрепление системы государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу». Такое распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Это первая госнаграда Кудрина с 2011 г.
Алексей Кудрин был назначен на должность председателя Счетной палаты России в мае 2018 г. До этого он занимал должности вице-премьера (2000-2004 гг., 2007-2011 г.) и министра финансов с 2000 по 2011 гг. С сентября 2019 г. является председателем Международной организации высших органов аудита, а также входит в совет при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
Кудрин является автором более 30 научных работ в области экономики и финансов. Среди наград Алексея Кудрина – орден «За заслуги перед Отечеством» III (2010) и IV степеней (2005), орден Дружбы (2011), медаль Столыпина П.А. I степени (2010). В 2006 г. британская газета «Emerging markets» назвала Кудрина лучшим министром финансов среди европейских стран с развивающимся рынком.