Премьер Польши ушел на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом
«В связи с контактом с заразившимся COVID-19 иду на карантин согласно установленным процедурам. Начиная с сегодняшнего дня перехожу на удаленную работу», — написал Моравецкий. Он добавил, что правительство Польши работает в штатном режиме. Об уходе на карантин других членов польского кабмина не сообщалось.
5 октября на карантин после контакта с зараженным коронавирусом уходила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Несмотря на отрицательный результат теста, она пропустила саммит Евросоюза, соблюдая правила самоизоляции.
По данным Университета Джонса Хопкинса, на 13 октября в Польше зафиксировано 135 287 документально подтвержденных случая коронавируса. Жертвами инфекции стали 3 101 человек.