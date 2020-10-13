Премьер Польши ушел на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом

«В связи с контактом с заразившимся COVID-19 иду на карантин согласно установленным процедурам. Начиная с сегодняшнего дня перехожу на удаленную работу», — написал Моравецкий. Он добавил, что правительство Польши работает в штатном режиме. Об уходе на карантин других членов польского кабмина не сообщалось.