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Премьер Польши ушел на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом

Ведомости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий самоизолировался и перешел на удаленный режим работы после контакта с заразившимся коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Facebook

«В связи с контактом с заразившимся COVID-19 иду на карантин согласно установленным процедурам. Начиная с сегодняшнего дня перехожу на удаленную работу», —  написал Моравецкий. Он добавил, что правительство Польши работает в штатном режиме. Об уходе на карантин других членов польского кабмина не сообщалось.

5 октября на карантин после контакта с зараженным коронавирусом уходила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Несмотря на отрицательный результат теста, она пропустила саммит Евросоюза, соблюдая правила самоизоляции.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 13 октября в Польше зафиксировано 135 287 документально подтвержденных случая коронавируса. Жертвами инфекции стали 3 101 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных