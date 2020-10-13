В РФ появится тест-система для определения срока заразности переболевших COVID-19

Ранее ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор сообщал, что человек, перенесший коронавирусную инфекцию, некоторое время может оставаться бессимптомным носителем вируса. При этом, вероятность того, что этот бессимптомный носитель может инфицировать других, оценивалась как низкая. «Критерием, подтверждающим, что человек более не выделяет возбудителя, является двукратный отрицательный анализ, проведенный с интервалом не менее одного дня», — подчеркивали в ведомстве.