В РФ появится тест-система для определения срока заразности переболевших COVID-19
В России разработали и планируют зарегистрировать ПЦР тест-систему на коронавирус, которая позволит определить, как долго человек остается заразным после перенесенного COVID-19, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия»
«У нас разработана количественная ПЦР тест-система, которая подана сейчас на регистрацию и которая нам позволяет четко ответить на ряд вопросов», — цитирует ТАСС Горелова.
По его словам, сейчас вопрос о том, «как долго больной выделяет заразительное количество вируса и как долго он остается опасным для окружающих», остается открытым.
Ранее ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор сообщал, что человек, перенесший коронавирусную инфекцию, некоторое время может оставаться бессимптомным носителем вируса. При этом, вероятность того, что этот бессимптомный носитель может инфицировать других, оценивалась как низкая. «Критерием, подтверждающим, что человек более не выделяет возбудителя, является двукратный отрицательный анализ, проведенный с интервалом не менее одного дня», — подчеркивали в ведомстве.