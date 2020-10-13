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В РФ появится тест-система для определения срока заразности переболевших COVID-19

Ведомости

В России разработали и планируют зарегистрировать ПЦР тест-систему на коронавирус, которая позволит определить, как долго человек остается заразным после перенесенного COVID-19, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия»

«У нас разработана количественная ПЦР тест-система, которая подана сейчас на регистрацию и которая нам позволяет четко ответить на ряд вопросов», — цитирует ТАСС Горелова.

По его словам, сейчас вопрос о том, «как долго больной выделяет заразительное количество вируса и как долго он остается опасным для окружающих», остается открытым.

Ранее ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор сообщал, что человек, перенесший коронавирусную инфекцию, некоторое время может оставаться бессимптомным носителем вируса. При этом, вероятность того, что этот бессимптомный носитель может инфицировать других, оценивалась как низкая. «Критерием, подтверждающим, что человек более не выделяет возбудителя, является двукратный отрицательный анализ, проведенный с интервалом не менее одного дня», — подчеркивали в ведомстве.

Ранее по теме: Директор центра Гамалеи рассказал о «коварной» особенности коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных