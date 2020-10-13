Минздрав предупредил о риске бесплодия у переболевших коронавирусом мужчин

Аполихин привел данные медицинского факультета Падуанского университета, которые ранее не были обнародованы. В них говорится, что у перенесших COVID-19 мужчин в дальнейшем может нарушиться функция «гематотестикулярного барьера» — барьера между кровеносными сосудами и семенными канальцами, что, в свою очередь, приводит к аутоиммунным поражениям яичек. «Это аутоиммунное поражение может вызывать мужское бесплодие в среднесрочной и отдаленной перспективе у мужчин, перенесших COVID-19 даже в легкой или бессимптомной форме», — сказал эксперт.