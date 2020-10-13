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Минздрав предупредил о риске бесплодия у переболевших коронавирусом мужчин

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У мужчин, которые перенесли COVID-19 в легкой форме или бессимптомно, впоследствии могут возникнуть аутоиммунные заболевания, приводящие к бесплодию, заявил главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина Олег Аполихин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Аполихин привел данные медицинского факультета Падуанского университета, которые ранее не были обнародованы. В них говорится, что у перенесших COVID-19 мужчин в дальнейшем может нарушиться функция «гематотестикулярного барьера» — барьера между кровеносными сосудами и семенными канальцами, что, в свою очередь, приводит к аутоиммунным поражениям яичек. «Это аутоиммунное поражение может вызывать мужское бесплодие в среднесрочной и отдаленной перспективе у мужчин, перенесших COVID-19 даже в легкой или бессимптомной форме», — сказал эксперт.

Он добавил, что специалисты также наблюдают «процесс агглютинации» у некоторых мужчин, перенесших коронавирус — склеивание спермиев между собой или с прочими компонентами семени, что приводит к потери ими способности двигаться и оплодотворить яйцеклетку.

Кроме того, по словам Аполихина, коронавирус создает риски для будущего потомства переболевших им мужчин. «В некоторых случаях наблюдаются делеции (потеря участка хромосомы. — прим. ред.) хроматина в так называемой фрагментации ДНК. Это может за собой повлечь целый ряд нарушений фертильности и при рождении детей иметь прямое отражение на потомстве», — сказал медик.

Сегодня в России было зафиксировано максимальное за все время пандемии количество людей, у которых за сутки обнаружили коронавирус, — 13 686. Общее число зараженных в стране достигло 1 326 178 человек. Из них выздоровели 1 031 785 пациентов, 22 966 скончались. 

Ранее по теме: В РФ появится тест-система для определения срока заразности переболевших COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных