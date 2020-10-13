Минздрав предупредил о риске бесплодия у переболевших коронавирусом мужчин
У мужчин, которые перенесли COVID-19 в легкой форме или бессимптомно, впоследствии могут возникнуть аутоиммунные заболевания, приводящие к бесплодию, заявил главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина Олег Аполихин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Аполихин привел данные медицинского факультета Падуанского университета, которые ранее не были обнародованы. В них говорится, что у перенесших COVID-19 мужчин в дальнейшем может нарушиться функция «гематотестикулярного барьера» — барьера между кровеносными сосудами и семенными канальцами, что, в свою очередь, приводит к аутоиммунным поражениям яичек. «Это аутоиммунное поражение может вызывать мужское бесплодие в среднесрочной и отдаленной перспективе у мужчин, перенесших COVID-19 даже в легкой или бессимптомной форме», — сказал эксперт.
Он добавил, что специалисты также наблюдают «процесс агглютинации» у некоторых мужчин, перенесших коронавирус — склеивание спермиев между собой или с прочими компонентами семени, что приводит к потери ими способности двигаться и оплодотворить яйцеклетку.
Кроме того, по словам Аполихина, коронавирус создает риски для будущего потомства переболевших им мужчин. «В некоторых случаях наблюдаются делеции (потеря участка хромосомы. — прим. ред.) хроматина в так называемой фрагментации ДНК. Это может за собой повлечь целый ряд нарушений фертильности и при рождении детей иметь прямое отражение на потомстве», — сказал медик.
Сегодня в России было зафиксировано максимальное за все время пандемии количество людей, у которых за сутки обнаружили коронавирус, — 13 686. Общее число зараженных в стране достигло 1 326 178 человек. Из них выздоровели 1 031 785 пациентов, 22 966 скончались.