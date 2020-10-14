Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Оперштаб рекомендовал отказаться от посещения общественных мест

Ведомости

Жителям России следует воздержаться от посещения общественных мест в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщили в пресс-службе оперштаба.

«Штаб напоминает о необходимости максимально бережно относиться к своему здоровью, сократить посещение общественных мест, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и антисептики», — говорится в сообщении. В оперштабе подчеркнули, что при симптомах заболевания необходимо оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ранее стало известно, что Забайкальский край, Рязанская и Псковская области лидируют по коэффициенту распространения коронавируса среди российских регионов. В Забайкальком крае этот коэффициент составил 1,43 (739 заражений на 100 000 человек), в Рязанской области 1,40, а в Псковской — 1,35. Москва заняла десятое место по коэффициенту (1,26), но лидирует по смертям — 45,9 на 100 000 человек.

По данным оперштаба, 14 октября в России зафиксирован рекордный за всю пандемию прирост заболевших коронавирусом: 14 231 новых случаев. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 340 409.

Ранее по теме: В России за сутки выявили более 14000 новых случаев коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных