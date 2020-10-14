Оперштаб рекомендовал отказаться от посещения общественных мест
Жителям России следует воздержаться от посещения общественных мест в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщили в пресс-службе оперштаба.
«Штаб напоминает о необходимости максимально бережно относиться к своему здоровью, сократить посещение общественных мест, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и антисептики», — говорится в сообщении. В оперштабе подчеркнули, что при симптомах заболевания необходимо оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Ранее стало известно, что Забайкальский край, Рязанская и Псковская области лидируют по коэффициенту распространения коронавируса среди российских регионов. В Забайкальком крае этот коэффициент составил 1,43 (739 заражений на 100 000 человек), в Рязанской области 1,40, а в Псковской — 1,35. Москва заняла десятое место по коэффициенту (1,26), но лидирует по смертям — 45,9 на 100 000 человек.
По данным оперштаба, 14 октября в России зафиксирован рекордный за всю пандемию прирост заболевших коронавирусом: 14 231 новых случаев. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 340 409.