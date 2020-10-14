Оперштаб рекомендовал отказаться от посещения общественных мест

Ранее стало известно, что Забайкальский край, Рязанская и Псковская области лидируют по коэффициенту распространения коронавируса среди российских регионов. В Забайкальком крае этот коэффициент составил 1,43 (739 заражений на 100 000 человек), в Рязанской области 1,40, а в Псковской — 1,35. Москва заняла десятое место по коэффициенту (1,26), но лидирует по смертям — 45,9 на 100 000 человек.