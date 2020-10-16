В Роспотребнадзоре спрогнозировали срок роста заболеваемости COVID-19

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 15 октября, в России зарегистрировано 1,35 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1 млн человек выздоровело от коронавируса, число смертей приближается к 23 500. С 11 октября суточный прирост заболеваемости превышает 13 000. Рекорд по приросту заболеваемости был зарегистрирован 14 октября – 14 231 случай заражения коронавирусом за сутки. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.