В Роспотребнадзоре спрогнозировали срок роста заболеваемости COVID-19
Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в течение следующих 20 дней, передают «РИА Новости» 16 октября.
«В данный момент мы находится в фазе роста, которая, согласно законам эпидемиологии, продлится в среднем около двух инкубационных периодов, это 28 дней. Рост начался примерно неделю назад, значит, восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост», — пояснил Горелов.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 15 октября, в России зарегистрировано 1,35 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1 млн человек выздоровело от коронавируса, число смертей приближается к 23 500. С 11 октября суточный прирост заболеваемости превышает 13 000. Рекорд по приросту заболеваемости был зарегистрирован 14 октября – 14 231 случай заражения коронавирусом за сутки. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.