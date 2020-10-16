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В Роспотребнадзоре спрогнозировали срок роста заболеваемости COVID-19

Ведомости

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в течение следующих 20 дней, передают «РИА Новости» 16 октября.

«В данный момент мы находится в фазе роста, которая, согласно законам эпидемиологии, продлится в среднем около двух инкубационных периодов, это 28 дней. Рост начался примерно неделю назад, значит, восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост», — пояснил Горелов.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 15 октября, в России зарегистрировано 1,35 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1 млн человек выздоровело от коронавируса, число смертей приближается к 23 500. С 11 октября суточный прирост заболеваемости превышает 13 000. Рекорд по приросту заболеваемости был зарегистрирован 14 октября – 14 231 случай заражения коронавирусом за сутки. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных