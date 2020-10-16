The Sun: Санкт-Петербург может лишиться права провести Евро-2020

По данным издания, из списка могут убрать Баку — столицу Азербайджана, который участвует в конфликте с Арменией, и Санкт-Петербург в России. Также права провести чемпионат могут лишить испанский Бильбао, в котором наблюдаются сложности с продажами билетов. Источники издания сообщили, что при худшем сценарии Евро-2020 пройдет в одной стране на четырех площадках. Руководство УЕФА надеется, что зрители смогут присутствовать на играх.