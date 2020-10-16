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The Sun: Санкт-Петербург может лишиться права провести Евро-2020

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На фоне пандемии коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) может сократить список городов — организаторов матчей Евро-2020, сообщила The Sun со ссылкой на источники.

По данным издания, из списка могут убрать Баку — столицу Азербайджана, который участвует в конфликте с Арменией, и Санкт-Петербург в России. Также права провести чемпионат могут лишить испанский Бильбао, в котором наблюдаются сложности с продажами билетов. Источники издания сообщили, что при худшем сценарии Евро-2020 пройдет в одной стране на четырех площадках. Руководство УЕФА надеется, что зрители смогут присутствовать на играх.

Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге и член исполкома УЕФА Алексей Сорокин заявил, что для лишения Санкт-Петербурга прав на проведение чемпионата нет оснований, сообщил РБК.

Ранее Евро-2020 был перенесен на 2021 г. из-за пандемии коронавируса. Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля. Евро-2020 станет 16-ым чемпионатом Европы по футболу. В групповом этапе турнира примут участие сборные 24 стран. В честь 60-летия с момента проведения первого турнира чемпионат 2020 г. планировалось провести на 12 стадионах 12 городов 11 стран Европы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных