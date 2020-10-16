The Sun: Санкт-Петербург может лишиться права провести Евро-2020
На фоне пандемии коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) может сократить список городов — организаторов матчей Евро-2020, сообщила The Sun со ссылкой на источники.
По данным издания, из списка могут убрать Баку — столицу Азербайджана, который участвует в конфликте с Арменией, и Санкт-Петербург в России. Также права провести чемпионат могут лишить испанский Бильбао, в котором наблюдаются сложности с продажами билетов. Источники издания сообщили, что при худшем сценарии Евро-2020 пройдет в одной стране на четырех площадках. Руководство УЕФА надеется, что зрители смогут присутствовать на играх.
Ранее Евро-2020 был перенесен на 2021 г. из-за пандемии коронавируса. Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля. Евро-2020 станет 16-ым чемпионатом Европы по футболу. В групповом этапе турнира примут участие сборные 24 стран. В честь 60-летия с момента проведения первого турнира чемпионат 2020 г. планировалось провести на 12 стадионах 12 городов 11 стран Европы.