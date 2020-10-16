В Кремле отвергли обвинения в дезинформации о британской вакцине от COVID-19

По его словам, в вопросе создания вакцины против коронавируса «вряд ли можно говорить о конкуренции, потому что именно Россия выступает за международное сотрудничество» в период пандемии. «Но ряд тех, кого можно было бы назвать конкурентами, вот они как раз и занимаются дезинформацией. В том числе эти дезинформаторы сидят и в Великобритании», — подчеркнул представитель Кремля.