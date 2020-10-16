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В Кремле отвергли обвинения в дезинформации о британской вакцине от COVID-19

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию газеты Times с обвинениями Москвы в дезинформации о британской вакцине против коронавируса в странах.

Газета Times выпустила материал, в котором утверждается, что Россия якобы ведет дезинформацию в отношении британской вакцины от коронавируса, в основном в странах, куда планируется продавать российскую вакцину.

«Комментировать обвинения против России вообще, это уже такое дело, превращающееся в цирк. И обвинения превращаются в цирк, и комментарии превращаются в цирк. Вакцина. Россия никого не дезинформирует», — сказал Песков журналистам.

По его словам, в вопросе создания вакцины против коронавируса «вряд ли можно говорить о конкуренции, потому что именно Россия выступает за международное сотрудничество» в период пандемии. «Но ряд тех, кого можно было бы назвать конкурентами, вот они как раз и занимаются дезинформацией. В том числе эти дезинформаторы сидят и в Великобритании», — подчеркнул представитель Кремля.

Преимущества российской вакцины признаются в огромном количестве стран, а эти попытки по дезинформированию не достигают своей цели, отметил Песков.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины. Ожидается, что испытания закончатся в июле-августе 2021 г. Испытания вакцины от центра Чумакова начались 6 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных