В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией с коронавирусом в России
Рост заболеваемости коронавирусом в России вызывает в Кремле беспокойство, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимир Путин.
«Действительно, в Кремле обеспокоены подобной статистикой. Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно. Именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы сподвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали — это надо признать», — сказал Песков.
Пресс-секретарь российского президента отметил, что, несмотря на динамику заболеваемости, ситуация сейчас «находится под контролем».
16 октября в России был зарегистрирован рекордный суточный прирост заболеваемости коронавирусом – 15 150 случаев заражения. Суточный прирост заболеваемости превышает 13 000 случаев с 11 октября. За весь период коронавирусом в России заразились почти 1,4 млн человек, выздоровели более 1 млн. Зарегистрировано около 24 000 смертей, связанных с коронавирусом.