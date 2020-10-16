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В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией с коронавирусом в России

Ведомости

Рост заболеваемости коронавирусом в России вызывает в Кремле беспокойство, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимир Путин.

«Действительно, в Кремле обеспокоены подобной статистикой. Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно. Именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы сподвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали — это надо признать», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что, несмотря на динамику заболеваемости, ситуация сейчас «находится под контролем».

16 октября в России был зарегистрирован рекордный суточный прирост заболеваемости коронавирусом – 15 150 случаев заражения. Суточный прирост заболеваемости превышает 13 000 случаев с 11 октября. За весь период коронавирусом в России заразились почти 1,4 млн человек, выздоровели более 1 млн. Зарегистрировано около 24 000 смертей, связанных с коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных