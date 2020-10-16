В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией с коронавирусом в России

«Действительно, в Кремле обеспокоены подобной статистикой. Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно. Именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы сподвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали — это надо признать», — сказал Песков.